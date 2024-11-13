Названа дата встречи Байдена и Си Цзиньпина

Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США

Трамп выдвинул телеведущего и ветерана боевых действий Пита Хегсета на пост шефа Пентагона

Tекст: Максим Попов

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды Трампа подчеркивается, что Хегсет – ветеран боевых действий с опытом службы в Ираке и Афганистане, а также ведущий на Fox News более восьми лет.

Трамп в своем заявлении отметил: «Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

Хегсет приобрел известность как боевой офицер и телеведущий, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для руководства Пентагоном. Выбор Хегсета в значительной степени основывается на его патриотизме и военном опыте, который позволит укрепить обороноспособность США.

Ранее Трамп назначил экс-директор Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ.