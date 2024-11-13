Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.2 комментария
Названа дата встречи Байдена и Си Цзиньпина
Байден и Си Цзиньпин решили встретиться на саммите АТЭС в Лиме 16 ноября
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин запланировали провести двусторонние переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в столице Перу 16 ноября, сообщила представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель подчеркнула во время онлайн-брифинга, что целью встречи станет обсуждение актуальных вопросов в двусторонних отношениях США и Китая, передает ТАСС.
В частности, по данным источника в администрации США, может быть затронута тема возможного пребывания военных КНДР в России и якобы их участия в украинском конфликте.
1 ноября Дональд Трамп заявил о намерении разъединить Россию и Китай после выборов. Ранее NYT сообщал, что Пекин ожидает усиления конкуренции с США с возвращением Трампа в Белый дом, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.