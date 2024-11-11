Грузинский эксперт заявил о неадекватности посла Германии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мое личное мнение заключается в том, что впервые за время независимости Грузии дружественная Германия назначила послом неадекватного человека», – сказал он газете ВЗГЛЯД, комментируя пост посольства Германии в связи с 35-летием падения Берлинской стены о допустимости мирных революций.

«Многих бывших послов Германии я знал лично, но впервые мы сталкиваемся с таким», – отметил эксперт.

По словам Петрэ Мамрадзе, «вполне допустимо пригласить посла в МИД и спросить, какие у него аргументы в легитимности состоявшихся 26 октября выборов в парламент Грузии или в приверженности Грузии европейскому пути».

Эксперт считает, что пост о допустимости мирных революций «тревожен своей неоднозначностью, поэтому вполне можно расспросить посла, что он имел в виду».

Ранее, в частности, посольство Германии заявило о «возможности мирной революции», сделав это на фоне напряженной ситуации в Грузии, оппозиция которой не признает итоги выборов в парламент 26 октября.

«Свобода не приходит сама», – отметило посольство.

Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

Один из лидеров радикальной оппозиции Николоз Гварамия назвал пост посольства «неслучайным».