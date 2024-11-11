При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
Грузинский эксперт заявил о неадекватности посла Германии
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе рекомендовал МИД Грузии вызвать для «откровенной беседы» посла Германии в стране Питера Фишера, регулярно критикующего власти страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мое личное мнение заключается в том, что впервые за время независимости Грузии дружественная Германия назначила послом неадекватного человека», – сказал он газете ВЗГЛЯД, комментируя пост посольства Германии в связи с 35-летием падения Берлинской стены о допустимости мирных революций.
«Многих бывших послов Германии я знал лично, но впервые мы сталкиваемся с таким», – отметил эксперт.
По словам Петрэ Мамрадзе, «вполне допустимо пригласить посла в МИД и спросить, какие у него аргументы в легитимности состоявшихся 26 октября выборов в парламент Грузии или в приверженности Грузии европейскому пути».
Эксперт считает, что пост о допустимости мирных революций «тревожен своей неоднозначностью, поэтому вполне можно расспросить посла, что он имел в виду».
Ранее, в частности, посольство Германии заявило о «возможности мирной революции», сделав это на фоне напряженной ситуации в Грузии, оппозиция которой не признает итоги выборов в парламент 26 октября.
«Свобода не приходит сама», – отметило посольство.
Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».
Один из лидеров радикальной оппозиции Николоз Гварамия назвал пост посольства «неслучайным».