Исиба и Нода вышли во второй тур выборов премьер-министра Японии

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента Исиба получил 221 голос, в то время как Нода – 151 голос, передает ТАСС.

Для победы кандидату необходимо было набрать более половины от 465 голосов членов палаты.

ЛДП, ранее имевшая статус правящей партии, потеряла большинство в парламенте даже в союзе с «Комэйто». Это не позволило Исибе победить в первом туре. Однако, по мнению местных наблюдателей, Исиба остается фаворитом второго тура, имея возможность сформировать правительство меньшинства.

Ни одна из малых партий не выразила желания создать коалицию с ЛДП и «Комэйто». Тем не менее Народно-демократическая партия Японии, которая имеет 28 мандатов, может косвенно поддержать Исибу. Ожидается, что ее депутаты проголосуют за своего лидера Юитиро Тамаки, что может дать Исибе преимущество.

Если Исиба будет избран, он сразу же сформирует правительство. Его состав останется практически без изменений, за исключением тех министров, которые не были переизбраны на выборах 27 октября.

Исиба был избран главой ЛДП 27 сентября и возглавил правительство 1 октября. Он распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы на 27 октября, чтобы проверить поддержку населения. В результате выборов ЛДП и «Комэйто» потеряли большинство в парламенте.