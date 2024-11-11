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    Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США
    WP сообщила о разговоре Путина и Трампа
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    Законопроект о состоянии войны на Украине исчез с сайта Рады
    Молдавия озвучила новое требование к «Газпрому»
    Разведка США оценила перспективы ВСУ в Курской области
    Гладков объяснил отказ в госпомощи семье погибшего белгородца
    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    20 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    38 комментариев
    11 ноября 2024, 06:19 • Новости дня

    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Украинская пресса сообщила о провалившемся плане Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины планировали задействовать экс-главу Госдепа США Майка Помпео в новой администрации Дональда Трампа для защиты своих интересов, пишут украинские СМИ.

    «Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В 2023 году Помпео вошел в наблюдательный совет украинского оператора «Киевстар», что, предположительно, позволило ему наладить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Киев рассчитывал, что Помпео сможет исполнять ту роль, которую ранее выполнял Курт Волкер, известный лоббист украинских интересов в США.

    Однако в окружении Трампа, как пишут украинские СМИ, есть влиятельная группа, которая выступает против активной поддержки Киева и добивается минимизации помощи Украине. «Сбитие» Помпео с потенциальной должности в администрации Трампа стало показателем влияния этой группы, которая негативно относится к Зеленскому и его политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео, однако Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию бывшего госсекретаря.

    10 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.

    Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

    «В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 – в Московской области.

    Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

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    10 ноября 2024, 16:56 • Новости дня
    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области

    Разведка США пессимистично оценила перспективы Украины в Курской области

    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах, пишет The New York Times.

    Как сообщает The New York Times, разведка США выражает обеспокоенность в связи с нарастающей мощью российских войск в Курской области и Донбассе. По данным издания, «российские военные собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области».

    В публикации отмечается, что российской армии удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

    «Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», – отмечает авторы материала. По их словам, «Россия неуклонно набирает силу» как в Курской области, так и в Донбассе. При этом «Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и может удержаться, по крайней мере, какое-то время», – добавляют источники издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 13:46 • Новости дня
    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров

    Межуев предложил перспективный сценарий переговоров с Украиной для России

    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Политолог Борис Межуев считает, что лучший сценарий для России включает формальное признание Крыма и Новороссии и гарантию нейтрального статуса Украины.

    Как пишет «Бизнес-ONLINE», Межуев изложил свое видение перспектив мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что Россия в военном отношении имеет успехи, однако захват украинских городов с каждым разом становится более сложной задачей. Межуев отметил, что военная ситуация заходит в тупик, и предложил рассмотреть переговоры как более реальный выход из сложившейся ситуации.

    По его мнению, лучший сценарий для России – это признание Украиной Крыма и Новороссии российскими территориями, а также гарантия нейтрального статуса Украины. Однако такие условия представляются нереальными в текущей международной политической ситуации. «Надо быть фантазером, чтобы надеяться на мирное соглашение по российским условиям», – подчеркнул политолог.

    Межуев предложил рассмотреть «корейский сценарий» как наиболее реалистичный вариант для России. Это предполагает сохранение территориального статуса и снижение конфликта между сторонами. Он добавил, что Россия может использовать внутренние разногласия Украины с Западом для возвращения Украины в сферу своего влияния. При этом необходимо вести пропаганду без оскорблений и националистических заявлений, чтобы укрепить позиции России на постсоветском пространстве.

    Политолог считает, что наиболее рациональным путем «отвоевания» Украины является умелая дипломатия и мягкая сила, а не военные действия, что позволит вернуть Украину в восточнославянское содружество.

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    10 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    Дональд Трамп – младший сделал заявление о будущем Владимира Зеленского. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал ролик в черно-белом цвете, на котором изображен Зеленский, окруженный падающими долларами.

    Ролик сопровождался надписью: «У тебя осталось 38 дней до потери пособия». Как предполагают аналитики, Трамп-младший имел в виду дату 17 декабря, когда выборщики официально утвердят победу Трампа-старшего на выборах.

    При этом официальное вступление Дональда Трампа в должность президента США должно состояться 20 января.

    Ранее Илон Маск поддержал мнение о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США, которые поддерживают продолжение военного конфликта.

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    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.


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    10 ноября 2024, 11:10 • Новости дня
    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО

    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход США из НАТО

    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может использовать президентские полномочия для обхода закона о запрете на выход из НАТО, принятого при Джо Байдене.

    Дональд Трамп, победив на выборах президента США, может обойти закон, принятый при Джо Байдене, который требует одобрения Сената двумя третями голосов для выхода из НАТО, сообщает Politico. Эксперты в области права полагают, что Трамп может сослаться на свои президентские полномочия в сфере внешней политики для обхода этой нормы.

    Ситуация напоминает случай с выходом США из Договора по открытому небу при Трампе, когда Конгресс требовал уведомления за 120 дней до выхода, но Минюст считал, что это нарушает конституционные полномочия президента. Согласно мнению научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, действующий закон о НАТО не безупречен, и шаги Трампа могут привести к конституционному конфликту с Конгрессом.

    Андерсон подчеркнул, что Конгресс может оспорить действия президента в суде, если он посчитает закон неконституционным. Профессор Кертис Брэдли добавил, что только Конгресс может подать иск в этой ситуации, и неясно, поддержат ли его республиканцы в Сенате. Он также отметил, что подобное дело может быть рассмотрено в Верховном суде США.

    Позиция Трампа по членству США в НАТО остается неопределенной. В 2018 году экс-советник республиканца Джон Болтон упоминал о планах Трампа вывести страну из альянса. В 2023 году появились слухи о возможности инициирования выхода США из блока, однако окончательное решение пока не принято.

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    10 ноября 2024, 20:16 • Новости дня
    Законопроект о состоянии войны на Украине исчез с сайта Рады

    Законопроект об объявлении на Украине состояния войны исчез с сайта Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Законопроект об объявлении на Украине военного положения, внесенный Владимиром Зеленским, исчез с сайта Рады, заявил депутат Александр Дубинский.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что законопроект № 7114 об объявлении на Украине состояния войны исчез с официального сайта Рады, передает ТАСС.

    Дубинский уточнил, что направил запрос спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку с просьбой выяснить, куда пропал документ. «Простой запрос, куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24 февраля 2022 года об объявлении на Украине состояния войны», – написал он.

    Ранее украинский юрист Владимир Бойко сообщал, что на сайте Рады есть законопроекты №7113 (проект закона «Об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации») и №7115 (проект закона «Об одобрении указа президента Украины об использовании ВСУ и других военных формирований»).

    Бойко отметил, что в архивах Сети законопроект №7114 сохранился, там он называется «Проект закона об объявлении состояния войны», однако на сайте Рады документа нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    10 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN заявил, что возможное давление Дональда Трампа на Россию и Украину может привести к тому, что Киев уступит часть территорий, но получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет.

    «Я думаю, что он (Дональд Трамп) окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны. (Президент России Владимир) Путин, к сожалению, в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует», – цитирует Ставридиса РБК.

    Он выразил мнение, что Украина получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет. Ставридис подчеркнул, что это не самый худший сценарий для Украины, учитывая развитие событий. Он также напомнил, что урегулирование должно быть согласовано украинцами и россиянами, а не навязано США. Ожидается, что переговоры о прекращении огня и возможном урегулировании займут месяцы, а вступление Украины в НАТО может произойти через несколько лет.

    Экс-главком НАТО также отметил, что готов поддержать Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, если тот сможет выполнить свое обещание завершить конфликт на Украине за один день.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

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    10 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

    Песков заявил, что заявления Трампа о мире выгодно отличают его от Байдена

    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире выгодно отличают его от действующей администрации в Вашингтоне.

    «По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше – трудно сказать», – заявил Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    По мнению Пескова, президентские выборы в США вряд ли окажут значительное влияние на будущее мировое устройство. «Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Песков считает, что рассуждения о том, дадут ли Трампу в ближайшем будущем возможность выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам. Москва намерена продолжать следовать своим планам по достижению поставленных целей, подчеркнул он. «Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, но, наверное, лучше этот хлеб оставить американистам и политологам. Мы можем только смотреть, что будет», – сказал Песков.

    В субботу агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

    Ранее Песков отметил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

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    10 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    Сбой геопозиции «перенес» жителей Киевской области в Шереметьево

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители северной части Киевской области столкнулись со сбоем геопозиции, в результате которого их местоположение определилось в районе аэропорта Шереметьево под Москвой, пишет издание «Страна».

    Издание сообщило о проблемах с геопозицией у жителей северной части Киевской области, которые на данный момент определяются в районе аэропорта Шереметьево под Москвой. Такое явление не новое, ранее геопозиция перемещалась в другие районы, включая Белоруссию и Россию.

    На сбой геопозиции обратили внимание пользователи, а также журналисты издания, которые сопроводили наблюдения скриншотом.

    В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Ранее Собянин заявил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна, а также силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника в городских округах Раменское и Коломна.

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    10 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Салливан: США направят Украине оставшиеся 6 млрд долларов

    Салливан: США реализуют 6 млрд долларов помощи Украине до инаугурации Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США планирует направить Украине все оставшиеся средства, выделенные Конгрессом в размере 6 млрд долларов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBS.

    США намерены полностью реализовать помощь, выделенную Конгрессом для Украины, в размере 6 млрд долларов, сообщает ТАСС. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, подтвердил это в эфире телеканала CBS. Он отметил, что президент Джо Байден ясно дал понять, что все средства будут направлены Украине до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

    Салливан подчеркнул, что в течение следующих 70 дней Байден будет продолжать убеждать Конгресс и будущую администрацию в важности поддержки Украины. «Уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе», – заявил он.

    На вопрос о возможном запросе на дополнительные средства после окончания срока Байдена, Салливан подчеркнул, что, хотя конкретные предложения не оглашаются, Байден будет доказывать необходимость постоянной поддержки Украины. По его словам, угроза Украине сохраняется, и США должны продолжать свои обязательства перед Украиной и союзниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта, а также сообщалось, что от Трампа ждут подробной информации о его отношении и действиях по поводу финансовых связей США с Украиной.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    11 ноября 2024, 01:36 • Новости дня
    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

    Канцлер Германии Шольц заявил о планах «в скором времени» созвониться с Путиным

    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, разговор может произойти «в скором времени».

    «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Шольц подчеркнул, что готов говорить с российским лидером, но не будет этого делать без предварительного согласования с международными партнерами.

    Канцлер отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату.

    Он заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    В октябре источник в кабинете министров Германии заявил, что Шольц не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем. Однако глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Путин не настроен на телефонный разговор с Шольцем.

    В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял тогда, что Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. При этом представитель Кремля указывал, что ни Германия, ни США не инициировали контактов с Путиным. Песков отмечал, что слова Шольца о готовности к диалогу не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

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    10 ноября 2024, 10:50 • Новости дня
    Маск поддержал мнение о коррупционных выплатах от Украины политикам в США
    Маск поддержал мнение о коррупционных выплатах от Украины политикам в США
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск выразил согласие с мнением о том, что Украина использует «коррупционные деньги» для покупки влияния на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта.

    Илон Маск в соцсети X согласился с мнением, что Украина использует коррупционные деньги для воздействия на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта. Он прокомментировал заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, который написал о том, что в Вашингтоне недооценивают масштабы влияния украинских денег, стремящихся купить влияние.

    Сакс в своем посте упомянул, что вопрос не ограничивается только Хантером Байденом, и добавил, что большинству сторонников войны платят за их позицию. Маск, в свою очередь, коротко ответил «Да» и разместил этот пост на своей странице в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Роберт Кеннеди-младший обсудили состав новой администрации Дональда Трампа. Маск принял участие в разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского, что вызвало широкое обсуждение в политических кругах.

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    10 ноября 2024, 07:58 • Новости дня
    Трамп предложил помочь демократам с выплатой долга в 20 млн долларов

    Трамп предложил Республиканской партии США помочь Харрис погасить долг в 20 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканская партия США могла бы помочь погасить долг Демократической партии, возникший в ходе предвыборной кампании, заявил избранный президент страны Дональд Трамп.

    «Я бы настоятельно рекомендовал нам – как партии и ради отчаянно необходимого единства – сделать это. У нас осталось много денег», – приводит РБК текст сообщения, опубликованного Трампом в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Трамп удивился тому, что у демократов, которые вели «упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года», не осталось «кучи долларов». Он отметил, что Демократическая партия «собрала рекордную сумму денег».

    Журналист Politico Кристофер Каделаго сообщал со ссылкой на источники, что предвыборная кампания демократки Камалы Харрис обернулась долгом в 20 млн долларов.

    Напомним, Трамп победил в президентской гонке в США. Выборы 2024 года стали самыми дорогими в истории США. Кандидаты в президенты потратили в рамках предвыборных кампаний 3,5 млрд долларов.

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