Украинская пресса сообщила о провалившемся плане Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

Tекст: Антон Антонов

«Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

В 2023 году Помпео вошел в наблюдательный совет украинского оператора «Киевстар», что, предположительно, позволило ему наладить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Киев рассчитывал, что Помпео сможет исполнять ту роль, которую ранее выполнял Курт Волкер, известный лоббист украинских интересов в США.

Однако в окружении Трампа, как пишут украинские СМИ, есть влиятельная группа, которая выступает против активной поддержки Киева и добивается минимизации помощи Украине. «Сбитие» Помпео с потенциальной должности в администрации Трампа стало показателем влияния этой группы, которая негативно относится к Зеленскому и его политике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео, однако Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию бывшего госсекретаря.