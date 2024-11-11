Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.7 комментариев
Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа
Украинская пресса сообщила о провалившемся плане Киева использовать Помпео для влияния на Трампа
Власти Украины планировали задействовать экс-главу Госдепа США Майка Помпео в новой администрации Дональда Трампа для защиты своих интересов, пишут украинские СМИ.
«Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.
В 2023 году Помпео вошел в наблюдательный совет украинского оператора «Киевстар», что, предположительно, позволило ему наладить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Киев рассчитывал, что Помпео сможет исполнять ту роль, которую ранее выполнял Курт Волкер, известный лоббист украинских интересов в США.
Однако в окружении Трампа, как пишут украинские СМИ, есть влиятельная группа, которая выступает против активной поддержки Киева и добивается минимизации помощи Украине. «Сбитие» Помпео с потенциальной должности в администрации Трампа стало показателем влияния этой группы, которая негативно относится к Зеленскому и его политике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео, однако Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию бывшего госсекретаря.