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Израильские генералы получили легкие травмы в аварии на юге Ливана
В результате автомобильной аварии два израильских генерала получили травмы на юге Ливана
Начальники Северного и Центрального командований израильской армии получили легкие травмы в результате аварии в Южном Ливане, когда их автомобиль перевернулся во время оперативного патрулирования.
Как сообщила израильская гостелерадиокомпания, начальники двух командований Армии обороны Израиля попали в аварию на юге Ливана. В результате происшествия автомобиль, в котором находились генерал-майоры Ори Гордин и Ави Блут, перевернулся, передает ТАСС.
Оба военачальника получили легкие травмы. Авария произошла во время оперативного патрулирования в Южном Ливане, где израильская армия проводит наземную операцию. Генерал-майор Ори Гордин является начальником Северного командования, а генерал-майор Ави Блут руководит Центральным командованием.
Инцидент произошел в условиях повышенной боевой готовности, когда израильские военные проводят активные операции на ливанской территории. Армия обороны Израиля подтвердила факт аварии и сообщила, что оба пострадавших генерала находятся в стабильном состоянии.
До этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.