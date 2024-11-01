  • Новость часаСледствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»
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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 23:41 • Новости дня

    Израильские генералы получили легкие травмы в аварии на юге Ливана

    В результате автомобильной аварии два израильских генерала получили травмы на юге Ливана

    Tекст: Максим Попов

    Начальники Северного и Центрального командований израильской армии получили легкие травмы в результате аварии в Южном Ливане, когда их автомобиль перевернулся во время оперативного патрулирования.

    Как сообщила израильская гостелерадиокомпания, начальники двух командований Армии обороны Израиля попали в аварию на юге Ливана. В результате происшествия автомобиль, в котором находились генерал-майоры Ори Гордин и Ави Блут, перевернулся, передает ТАСС.

    Оба военачальника получили легкие травмы. Авария произошла во время оперативного патрулирования в Южном Ливане, где израильская армия проводит наземную операцию. Генерал-майор Ори Гордин является начальником Северного командования, а генерал-майор Ави Блут руководит Центральным командованием.

    Инцидент произошел в условиях повышенной боевой готовности, когда израильские военные проводят активные операции на ливанской территории. Армия обороны Израиля подтвердила факт аварии и сообщила, что оба пострадавших генерала находятся в стабильном состоянии.

    До этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

    31 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии

    Израильские ВВС нанесли удары по складам с оружием «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре

    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия сообщила о воздушных атаках на склады вооружения и командные пункты «Хезболла» в сирийском городе Эль-Кусейра, расположенном у границы с Ливаном.

    Во вторник, 31 октября, израильские ВВС совершили авиаудары по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в Сирии, сообщает ТАСС. Целями атак стали склады с оружием и командные пункты, принадлежащие подразделениям «Радван». Эти объекты располагаются в сирийском городе Эль-Кусейра, который находится неподалеку от границы с Ливаном.

    Армия обороны Израиля подчеркнула, что удары были направлены на подрывание военной инфраструктуры, принадлежащей «Хезболле». Пресс-служба армии заявила: «Мы будем продолжать действовать против террористических угроз, исходящих из Сирии и Ливана, чтобы защитить наших граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа, израильские танки обстреляли больницу в Газе, а также Израиль атаковал восток Ливана, в результате чего погибли 67 человек.

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    30 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Новый генсек «Хезболлы» пообещал победу над Израилем

    Новый генсек «Хезболлы» Касем заявил о намерении следовать курсу Насруллы

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем, несмотря на жертвы, и намерении продолжить политику Хасана Насруллы.

    Касем пообещал своему движению победу над Израилем, несмотря на ожидаемые потери, сообщает ТАСС. В своем первом выступлении после избрания Касем подчеркнул, что впереди ждут жертвы, но победа станет союзником организации.

    Выступление транслировал телеканал Al Mayadeen. Касем заявил о своем намерении продолжить курс покойного лидера Хасана Насруллы. Он отметил, что его программа охватывает все области: политику, джихад, социальную сферу и культуру. «Моя рабочая программа станет продолжением программы нашего лидера Хасана Насруллы», – сказал Касем.

    Напомним, Наим Касем был избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» после того, как занимал должность заместителя генерального секретаря. Руководство «Хезболлы» заявляло, что продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, движение намерено продолжать свою борьбу. Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    30 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля
    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля
    @ Fatih Aktas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвинив его в военных преступлениях и нарушениях международного права, заявил представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз.

    Йылдыз выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН, где сообщил о начале инициативы «Совместное письмо» с требованием прекратить поставки оружия Израилю, передает «Анадолу».

    Он обвинил Израиль в том, что в Газе произошли «беспрецедентные военные преступления», и отметил, что ситуация угрожает перерасти в полномасштабную войну.

    Йылдыз подчеркнул, что Израиль наносит целенаправленные удары по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, что усугубляет гуманитарный кризис.

    Он также осудил израильский закон, ограничивающий деятельность агентства, утверждая, что это нарушает международные обязательства.

    По словам Йылдыза, напряженность в регионе растет, особенно между Израилем и такими странами, как Ливан, Сирия и Иран. Он призвал Совет Безопасности ООН использовать все доступные инструменты для прекращения огня и обеспечения гуманитарной помощи.

    Политик сообщил, что Турция при поддержке других стран подготовила «Совместное письмо», в котором настаивает на прекращении поставок оружия Израилю, считая это важным шагом для предотвращения дальнейших нарушений прав человека и достижения мира.

    Йылдыз призвал все страны поддержать инициативу и обеспечить мирное сосуществование в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что США и Германия продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие, что способствует массовому убийству мирных жителей.

    До этого Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

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    30 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    США испытали ПВО с элементами израильского «Железного купола»

    Морская пехота США провела успешные учения с интеграцией «Железного купола»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие морской пехоты США завершили учения с системой ПВО, интегрированной с израильским комплексом «Железный купол», включающим американские РЛС и израильские противоракеты «Тамир».

    Военные морской пехоты США успешно провели учения с системой противовоздушной обороны, в которую интегрированы элементы израильского комплекса «Железный купол», сообщает ТАСС. Основу системы составляют американские радиолокационные станции и системы управления, а также израильские противоракеты «Тамир», которые используются в «Железном куполе». К этим компонентам добавлена мобильная пусковая установка, разработанная израильской компанией «Рафаэль».

    В ходе учений морские пехотинцы США продемонстрировали полное владение новой системой, успешно выполняя перехваты целей. Также была опробована возможность непрерывного запуска ракет-перехватчиков от «Железного купола» с помощью мобильной пусковой установки, созданной специально для нужд морской пехоты.

    По мнению министерства обороны Израиля, данные учения представляют собой важный шаг на пути к боевому развертыванию первого прототипа системы для вооруженных сил США. Оценка военных подчеркивает прогресс в освоении технологии и ее готовность к применению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нашел способ взломать противоракетную оборону Израиля. Трамп пообещал развернуть над США систему ПРО «Железный купол». Новый законопроект о помощи Израилю, представленный в Палате представителей Конгресса США, предполагает выделение более 26 млрд долларов для поддержки Израиля, а также 2,4 млрд долларов на финансирование американских ВС США на Ближнем Востоке.

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    1 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Reuters: США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке, пишет со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских политических кругах Reuters.

    По данным Reuters, это предложение было озвучено в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    Источник заявил, что инициатива Хохштейна была представлена во время его встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Источники сообщают, что в Ливане предложение вызвало негативную реакцию и было воспринято как потенциальная капитуляция перед Израилем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке.

    Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем.

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    1 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины

    В Иране назвали условие изменения ядерной доктрины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы, заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази.

    Иран рассмотрит возможность изменения своей ядерной доктрины, если столкнется с экзистенциальной угрозой, сказал Харрази, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции – это единственное, что нас останавливает», – подчеркнул он.

    Ранее иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США. Это, по данным СМИ, нарушило производство иранских баллистических ракет в Иране, но ядерные объекты не пострадали.

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    31 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    CNN заявила о намерении Ирана ответить на израильский удар

    CNN сообщила о планах Ирана ответить на израильский удар до президентских выборов в США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское руководство намерено ответить на удар Израиля по Ирану до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    «Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», – приводит ТАСС слова источника CNN.

    Источник считает, что ответ, скорее всего, будет дан «до дня президентских выборов» в США. По мнению CNN, это решение Тегерана свидетельствует о пересмотре подхода в контексте обостряющихся отношений с Израилем – Иран отступает от первоначальной позиции по преуменьшению серьезности израильской атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. В конце октября Израиль устроил атаку на Сирию и Иран.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября, если Израиль продолжит угрожать безопасности Исламской Республики.


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    31 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Обозреватель оценил шансы F-35 и Су-57 в гипотетическом сражении

    The National Interest: F-35 победит Су-57 в бою из-за опыта пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В гипотетическом бою между F-35 и Су-57 преимущество будет у американского истребителя из-за отсутствия у Ирана опытных пилотов пятого поколения, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

    При этом Сучиу отметил, что в настоящее время такой бой маловероятен, так как это могло бы привести к мировой войне, передает «Лента.Ру».

    Тем не менее, если Су-57 окажется у Ирана, он может столкнуться с израильскими F-35. По мнению Сучиу, у иранской стороны недостаточно опытных пилотов, что даст преимущество пилотам израильских истребителей, обладающим опытом управления машинами пятого поколения.

    «Мы не можем сразу отрицать, что у Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта управления истребителями пятого поколения, тогда как у Израиля и США он есть», – заявил Сучиу.

    В начале октября Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом. На прошлой неделе Jerusalem Post заявила, что свыше 100 истребителей ВВС Израиля атаковали Иран.

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    1 ноября 2024, 03:53 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболла» в Бейруте

    Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболла» в трех районах Бейрута

    Tекст: Максим Попов

    Истребители израильских ВВС совершили воздушные атаки на объекты шиитской организации «Хезболла» в трех районах южной части Бейрута, вызвав мощные взрывы.

    Израильские ВВС нанесли удары по позициям шиитской организации «Хезболла» в трех районах южной окраины Бейрута. Как отметил источник в местной службе гражданской обороны отметил, что атаки пришлись на кварталы Губейри и Харет-Хорейке, а также на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенный на дороге в международный аэропорт Бейрута, передает ТАСС

    По предварительным данным, жертв и раненых среди мирного населения нет. Однако местные жители выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и дальнейшими ударами со стороны израильской армии.

    Напомним, 25 октября в секторе Газа в результате действий израильской армии за сутки погибли 55 палестинцев и 132 получили ранения. До этого президент России Владимир Путин заявил, что главным способом решения палестинской проблемы является создание полноценного Палестинского государства.

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    1 ноября 2024, 08:31 • Новости дня
    Axios: Иран нанесет удар по Израилю перед выборами в США

    Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака до выборов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.

    Иран может предпринять удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, передает RT со ссылкой на источники в израильской разведке. Это событие может произойти до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. В материале The Axios отмечается, что Иран готовится к этой атаке и, возможно, использует большое количество беспилотников и баллистических ракет.

    Решение о нанесении удара с территории Ирака может быть частью стратегии Ирана по избежанию новых израильских атак на свои стратегические объекты. По данным источников, такой шаг может позволить Ирану дистанцироваться от немедленных последствий и ответственности за возможные разрушения.

    В то же время источник The Axios из администрации США подчеркивает, что в Вашингтоне не имеют информации о том, принято ли в Тегеране окончательное решение о нанесении удара. Это может свидетельствовать о том, что планы Ирана еще находятся в стадии обсуждения, окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, а CNN заявил о намерении Ирана ответить на израильский удар.

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    30 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели 11 человек при ударах Израиля

    Al Manar: Минздрав Ливана сообщил о гибели 11 человек при ударах Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате авиаударов израильских ВВС по Сохмору в Ливане погибли 11 человек, сообщил телеканал Al Manar со ссылкой на Минздрав республики.

    По данным Al Manar, еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС. Сообщается, что атаки Израиля по Сохмору были «последовательными».

    Ранее новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем, несмотря на жертвы, и намерении продолжить политику Хасана Насруллы.

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    31 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Израильские танки обстреляли больницу в Газе

    Al Mayadeen: Танки Израиля обстреляли индонезийскую больницу в северной части Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские танки обстреляли индонезийскую больницу в секторе Газа, работающую в условиях нехватки медикаментов и топлива.

    Израильские танки обстреляли индонезийскую больницу, расположенную на севере сектора Газа, сообщает Al Mayadeen. Телеканал не уточняет причины данного обстрела, но подчеркивает, что несмотря на произошедшее, медицинское учреждение продолжает свою работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков.

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    31 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Том Йорк подвергся нападкам на концерте из-за молчания по ситуации в Газе

    Tекст: Мария Иванова

    Во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа на фоне продолжающегося израильского конфликта, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

    Вокалист Radiohead Том Йорк столкнулся с резкой критикой во время сольного концерта в Мельбурне, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. Один из зрителей выкрикивал лозунги в поддержку Палестины, выражая недовольство молчанием Йорка по поводу ситуации в Газе. Конфликт разгорелся на фоне недавних призывов к группе Radiohead отменить выступление в Израиле.

    В ответ на критику Йорк вступил в словесную перепалку с протестующим, обвинив его в трусости, после чего покинул сцену. Этот инцидент вызвал бурную реакцию публики. Вскоре Йорк вернулся и продолжил выступление.

    Ранее, в 2017 году, Radiohead также подверглась критике за концерты в Израиле. Тогда Том Йорк заявил, что выступление в Израиле не означает поддержку ее правительства.

    На фоне инцидента в Мельбурне ситуация в секторе Газа остается напряженной. Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем ста погибших за сутки из-за израильских атак. С начала военной операции в регионе количество погибших превысило 43 тыс., ранены более 101 тыс. палестинцев.

    Напомним, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек.

    Ранее в Стамбуле полиция разогнала митинг в поддержку владельцев звукозаписывающего магазина и фанатов группы Radiohead, применив слезоточивый газ и водометы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в избиении фанатов музыкальной группы Radiohead виноваты обе стороны.

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    1 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова содействовать ближневосточному мирному урегулированию, она поддерживает контакты со всеми вовлеченными участниками, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва поддерживает контакты с основными сторонами конфликта, такими как Израиль, Иран и Ливан, напомнил Песков слова президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать», – заявил он.

    Ранее Песков заявлял о готовности России продолжать усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки.

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    1 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Израильские ВВС атаковали командные центры и оружейные заводы «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам «Хезболлы» в Бейруте и на юге Ливана, передает РИА «Новости». Пресс-служба израильской армии отметила, что удары были направлены на оружейные заводы, командные центры и другую инфраструктуру движения «Хезболла».

    В пресс-службе добавили, что дополнительные удары были нанесены по центрам управления, штабам разведки и командным центрам в районе Набатия. В сообщении также подчеркивается, что перед операцией были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения.

    С начала октября Израиль проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли более 2,6 тыс. человек, включая лидеров движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на значительные потери, «Хезболла» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы территории Израиля.

    Основной целью военной кампании израильские власти называют создание условий для возвращения 60 тыс. жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой» в поддержку палестинского движения ХАМАС год назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала объекты «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре, нанеся удары по складам с оружием и командным пунктам. В результате авиаударов израильских ВВС по Сохмору в Ливане погибли 11 человек, а еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвиняя его в военных преступлениях и нарушениях международного права.

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    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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