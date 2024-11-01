Израильские генералы получили легкие травмы в аварии на юге Ливана

В результате автомобильной аварии два израильских генерала получили травмы на юге Ливана

Tекст: Максим Попов

Как сообщила израильская гостелерадиокомпания, начальники двух командований Армии обороны Израиля попали в аварию на юге Ливана. В результате происшествия автомобиль, в котором находились генерал-майоры Ори Гордин и Ави Блут, перевернулся, передает ТАСС.

Оба военачальника получили легкие травмы. Авария произошла во время оперативного патрулирования в Южном Ливане, где израильская армия проводит наземную операцию. Генерал-майор Ори Гордин является начальником Северного командования, а генерал-майор Ави Блут руководит Центральным командованием.

Инцидент произошел в условиях повышенной боевой готовности, когда израильские военные проводят активные операции на ливанской территории. Армия обороны Израиля подтвердила факт аварии и сообщила, что оба пострадавших генерала находятся в стабильном состоянии.

До этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.