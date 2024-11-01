Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Писателя Архангельского добавили в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило писателя и публициста Александра Архангельского в реестр иностранных агентов, вместе с ним были добавлены три человека.
Кроме него в перечень вошли музыкальный журналист Александр Горбачев, а также Алексей Серегин и Анна Зуева, передает РИА «Новости».
Ранее в России включили правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, внесенную в реестр иноагентов, в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.