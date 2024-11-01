Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.10 комментариев
Посольство в Дании потребовало от телеканала TV2 объяснений за нарушение границы
Посольство России в Дании потребовало у TV2 разъяснений за пересечение границы РФ корреспондентами
Посольство России в Копенгагене требует от датского телеканала TV2 объяснений по поводу публикации, в которой журналисты, возможно, незаконно пересекли российскую границу.
Как передает ТАСС, в открытом письме дипломаты подчеркнули, что незаконное пересечение государственной границы России является уголовным преступлением.
Репортаж TV2 от 30 октября был посвящен украинскому городу Сумы и включал интервью с командиром подразделения вооруженных сил Украины, участвовавшего в нападении на Курскую область. В нем использовалась фотография украинского солдата у отделения «Почты России». Посольство потребовало объяснений по поводу появления этой фотографии и действий журналистов телеканала.
Также российская дипмиссия указала на присутствие в репортаже нацистской символики гитлеровской Германии. «Стремление датских СМИ игнорировать факты, свидетельствующие о распространении на Украине фашистской идеологии, вызывает возмущение», – заявили в посольстве. Дипломаты выразили недовольство тем, что среди украинских военнослужащих отмечается подобная идеология.
Ранее сообщалось, что ФСБ начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, дела касаются 12 иностранных корреспондентов. Также на журналистов СНMedia и France 24 заведены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области, что может повлечь до пяти лет лишения свободы.