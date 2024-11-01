Посольство в Дании потребовало от телеканала TV2 объяснений за нарушение границы

Посольство России в Дании потребовало у TV2 разъяснений за пересечение границы РФ корреспондентами

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, в открытом письме дипломаты подчеркнули, что незаконное пересечение государственной границы России является уголовным преступлением.

Репортаж TV2 от 30 октября был посвящен украинскому городу Сумы и включал интервью с командиром подразделения вооруженных сил Украины, участвовавшего в нападении на Курскую область. В нем использовалась фотография украинского солдата у отделения «Почты России». Посольство потребовало объяснений по поводу появления этой фотографии и действий журналистов телеканала.

Также российская дипмиссия указала на присутствие в репортаже нацистской символики гитлеровской Германии. «Стремление датских СМИ игнорировать факты, свидетельствующие о распространении на Украине фашистской идеологии, вызывает возмущение», – заявили в посольстве. Дипломаты выразили недовольство тем, что среди украинских военнослужащих отмечается подобная идеология.

Ранее сообщалось, что ФСБ начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, дела касаются 12 иностранных корреспондентов. Также на журналистов СНMedia и France 24 заведены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области, что может повлечь до пяти лет лишения свободы.