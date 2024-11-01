Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
Путин призвал глав регионов не забывать о нуждах россиян
Путин напомнил регионам о важности нужд россиян при реализации крупных проектов
За крупными проектами и важными проблемами не должна теряться забота о нуждах россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым.
Путин провел встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым, на которой обсудил текущие задачи, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что острые вопросы, такие как ситуация на линии специальной военной операции, занимают общественное сознание.
«У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», – заявил Путин.
«Я прошу и вас, и, надеюсь, нас услышат и остальные коллеги в регионах, и не будут забывать про вопросы, которые для текущей жизни людей на самом деле крайне важны и свою актуальность не потеряли», – добавил он.
Президент России Владимир Путин встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым для обсуждения региональных вопросов.