Путин призвал глав регионов не забывать о нуждах россиян

Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств

Политолог Гагарин обозначил роль профсоюзов в построении в России экономики высоких зарплат

Tекст: Олег Исайченко

«Если проследить последние выступления президента на различных профильных мероприятиях, то можно заметить, что он озвучивает, продвигает и поддерживает тезис о том, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Этот тренд поддерживается и профсоюзами», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Президент очень чутко реагирует на запросы, которые существуют у рабочего класса. Он понимает последовательность всех необходимых шагов, которые должны предпринимать и наши госорганы, и профсоюзы для защиты интересов трудящихся. А основным инструментом повышения благосостояния граждан является создание и сохранение качественных рабочих мест», – добавил он.

«Один пример. Сегодня в Курганской области мы посетили несколько крупнейших заводов, общались с представителями рабочего класса, инженерами. И все они с гордостью говорят, что у них достаточно высокая зарплата. В этом смысле сами руководители предприятий, директора часто идут на упреждение запросов. Путин понимает также и то, что рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств. И профсоюзы выступают как раз инструментом для диалога власти и общества по всем ключевым вопросам», – указал спикер.

«Важно и то, что новый председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев обладает всеми компетенциями, необходимыми для наращивания связей этих организаций с правительством. Он доказал свою эффективность во время руководства Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей. Также он является выпускником пятого потока ВШГУ РАНХиГС, известного как «школа губернаторов», – заключил Гагарин.

Ранее Путин выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов. «Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%, причем такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира», – сказал президент.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», – добавил он.

На съезде был избран новый председатель ФНПР – Сергей Черногаев, ранее занимавший пост зампреда ФНПР. Также была введена должность президента, которую занял Михаил Шмаков, до этого возглавлявший ФНПР 30 лет. Напомним, ФНПР объединяет свыше 130 тыс. первичных организаций и почти 20 млн человек по всей стране.

