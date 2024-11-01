Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главой Хакасии Коноваловым
Президент России Владимир Путин планирует в пятницу встретиться с главой Хакасии Валентином Коноваловым для обсуждения региональных вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент проведет встречу с главой Хакасии в Кремле, сказал Песков, передает ТАСС.
Встреча входит в рабочий график президента и посвящена региональной проблематике.
Крупных мероприятий у главы государства не ожидается, но продолжаются рабочие встречи, которые проходят в обычном режиме.
Путин встречался с Коноваловым в 2018 году после его избрания на пост главы Хакасии.