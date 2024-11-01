Банк России объяснил изменение курса рубля

ЦБ назвал снижение экспорта и рост импорта причиной ослабления рубля

Tекст: Ольга Иванова

В ходе встречи клуба молодых экономистов она отметила, что ключевой фактор, влияющий на курс рубля, – это внешняя торговля. «У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала Данилова. Это означает, что сальдо текущего счета, которое представляет собой разницу между экспортом и импортом, уменьшилось, что и стало причиной ослабления валюты, передает RT.

По словам Даниловой, снижение положительного сальдо текущего счета оказывает давление на рубль, приводя к его ослаблению. Это явление связано с тем, что снижение экспорта и рост импорта влияют на общий баланс внешней торговли страны.

Ранее Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после этого повышения.