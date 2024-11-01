Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.10 комментариев
Банк России объяснил изменение курса рубля
ЦБ назвал снижение экспорта и рост импорта причиной ослабления рубля
Рубль ослабел из-за снижения экспорта и роста импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
В ходе встречи клуба молодых экономистов она отметила, что ключевой фактор, влияющий на курс рубля, – это внешняя торговля. «У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала Данилова. Это означает, что сальдо текущего счета, которое представляет собой разницу между экспортом и импортом, уменьшилось, что и стало причиной ослабления валюты, передает RT.
По словам Даниловой, снижение положительного сальдо текущего счета оказывает давление на рубль, приводя к его ослаблению. Это явление связано с тем, что снижение экспорта и рост импорта влияют на общий баланс внешней торговли страны.
Ранее Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после этого повышения.