Песков отказался прогнозировать поставки газа из Азербайджана через Украину

Песков отказался от прогнозов по контракту ЕС и Азербайджана на газ через Украину

Tекст: Вера Басилая

Песков не стал комментировать перспективы возможного контракта между ЕС и Азербайджаном о поставках газа через газотранспортную систему Украины, передаетТАСС.

По его словам, такие вопросы являются частью коммерческих переговоров и на текущий момент он не может дать прогнозы относительно развития событий.

«С концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа. Как будут дальше происходить события, как будут дальше обеспечиваться поставки, пока я не могу вам сказать», – заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что неназванные покупатели газа из ЕС близки к подписанию соглашения с азербайджанской SOCAR о поставках 12-14 млрд кубометров газа в год по украинской газотранспортной системе после 31 декабря.

Президент России Владимир Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.

Украина предложила заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.