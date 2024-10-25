Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину

Путин сообщил о возможности поставок газа в Европу через различные маршруты

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам главы государства, российский газ может поступать к европейским потребителям через различные пути, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что существует два маршрута через украинскую территорию. Один из них – это ГИС «Сохрановка». Этот пункт достаточно давно закрыт Украиной.

«А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», – сказал глава государства. Он добавил, что Киев пока не проявляет желания продлить транзитное соглашение на 2025 год.

Президент также указал на то, что бронирование мощностей для поставок газа из России через Украину на 2025 год уже следовало начать в июле, однако этот срок был упущен. Несмотря на это, Россия сохраняет возможность поставлять газ в Европу по различным маршрутам и готова к сотрудничеству с европейскими партнерами , подытожил Путин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС, и Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

Директор Венского института международных экономических исследований Марио Хольцнер заявил FT, что прекращение транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года может не только создать проблемы для стран Центральной Европы, но и поставить под угрозу газоснабжение самой Украины.