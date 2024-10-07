  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
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    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля
    Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    Эксперт оценил значимость строительства АЭС в Казахстане
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    Захарова прокомментировала возвращение посла в США Антонова в Россию
    Воронежский суд приговорил гражданина США к семи годам строгого режима
    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    52 комментария
    7 октября 2024, 14:41 • Новости дня

    FT: Прекращение транзита российского газа через Украину угрожает ей самой

    FT: Отказ Украины от транзита российского газа вызвал риск для ее собственных поставок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прекращение транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года может не только создать проблемы для стран Центральной Европы, но и поставить под угрозу газоснабжение самой Украины, сообщил FT директор Венского института международных экономических исследований Марио Хольцнер.

    Он подчеркнул, что помимо потери финансовых поступлений от транзита, Украина может столкнуться и с трудностями в обеспечении собственных потребностей в газе. «Это рискованное решение для самой Украины», – отметил Хольцнер, добавив, что транспортная инфраструктура страны может оказаться под угрозой из-за боевых действий, сообщает ТАСС.

    Европа готовится к зимнему периоду с заполненными хранилищами, однако прекращение транзита через Украину может усложнить ситуацию для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю. Хольцнер считает, что в условиях, когда Киев находится в состоянии конфликта и может потерять часть инфраструктуры, прекращение транзита газа негативно отразится не только на европейских партнерах, но и на самой Украине.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине следует сохранить транзит газа и нефти через свою территорию.

    При этом Евросоюз подготовился к отказу от российского газа, поставляемого через Украину.

    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    7 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    В Киеве произошла серия мощных взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о работе ПВО в столице Украины

    В Киеве произошла серия мощных взрывов
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева раздались мощные взрывы, в результате которых у местных жителей затряслись стекла в окнах, а системы противовоздушной обороны активно работали, сообщили очевидцы.

    Украинское издание «Телеграф» сообщило о серии мощных взрывов, которые прогремели в центре Киева.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что активно работают системы противовоздушной обороны.

    «Дождь стеной, низкая облачность, сейчас работает ПВО, был как минимум один очень мощный взрыв», – поделился один из очевидцев, передает ТАСС.

    Ранее взрывы произошли в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, также сообщалось о взрывах в Киеве, окрестностях Харькова, в Сумах и Конотопе.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    7 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже

    Житель Суджи сообщил о расстреле безоружных людей польскими наемниками

    Tекст: Вера Басилая

    Житель города Суджа Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан, сообщили в Министерстве обороны.

    Житель приграничного города Суджа в Курской области по имени Дмитрий сообщил, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей.передает РИА «Новости».

    «Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», – рассказал Дмитрий. По его словам, одна пара, знакомая с местностью, сумела избежать гибели. Воспользовавшись суетой, они укрылись в яме и через болото перебрались в Льгов, им пришлось ночевать в поле.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    Пенсионерка Надежда Лисихина также рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом в Махновке Суджанского района Курской области.

    Между тем, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

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    7 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска (Покровска), сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что линии обороны «впервые строят на дороге к Днепру». Со ссылкой на данные OSINT (разведка по открытым данным) указывается, что «линия с последнего времени проходит по границе» Днепропетровской области Украины и ДНР. Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    В сентябре сообщалось, что город Селидово на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон. ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла.

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    7 октября 2024, 13:36 • Новости дня
    TWZ: Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»

    TWZ: Обломки сбитого Су-57 российского БПЛА «Охотник» направили к западной разведке

    TWZ: Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

    Издание сообщило, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» могли попасть к западной разведке, передает «Лента.ру».

    Как отмечает обозреватель издания Тайлер Роговей, обломки беспилотника могут представлять большую ценность для разведывательных целей.

    Российский «Охотник» способен выполнять сложные задачи в автономном режиме, включая ударно-разведывательные операции. Беспилотник использует стелс-технологии и может участвовать в воздушных боях.

    Роговей напоминает, что российский «Охотник» впервые демонстрировался в 2019 году, его современное исполнение сохраняет многие из этих продвинутых возможностей.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что новейший дрон С-70 «Охотник» был потерян в зоне специальной военной операции.

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    7 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Россия заявила об опасности катастрофических последствий «игры» НАТО на Украине
    Россия заявила об опасности катастрофических последствий «игры» НАТО на Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям, заявила и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Жданова заявила, что альянс уже давно готовится к возможному вооруженному столкновению с Россией, разрабатывая региональные планы «обороны» и ставя конкретные задачи для всех военных командований. Она отметила, что проводятся логистические испытания для переброски войск и вооружений через Атлантику на «восточный фланг», передает РИА «Новости».

    Жданова подчеркнула, что НАТО постоянно отрабатывает варианты военного конфликта с Россией в различных регионах, от Арктики до Черного моря. Она также отметила, что на украинском направлении осуществляются провокационные шаги, включая увеличение дальности поставляемых ракет и обсуждения возможной отправки натовских войск на Украину, в чем особенно активна Франция.

    «Эта «игра» может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках», – сказала она.

    «Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом», – заявила Жданова. Она подчеркнула важность вносимых корректировок в Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, которые, по словам Ждановой, должны рассматриваться в качестве сигнала для недружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

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    7 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков назвал «немецкий сценарий» по Украине нереалистичным

    Песков счел нереалистичным «немецкий сценарий» урегулирования конфликта на Украине

    Песков назвал «немецкий сценарий» по Украине нереалистичным
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что многочисленные публикации в СМИ о возможном «немецком сценарии» урегулирования ситуации на Украине, предполагающем разделение страны, не имеют реалистичной основы.

    Он отметил, что этот сценарий, предусматривающий разделение Украины на две части, не имеет реалистичной основы. Песков подчеркнул, что в данный момент существует множество публикаций и обсуждений на эту тему, однако они все лишены реальной подоплеки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики и СМИ обсуждают возможность предложить Украине членство в НАТО по аналогии с моделью Германии 1950-х годов, что может включать замораживание боевых действий на текущей линии соприкосновения.

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    6 октября 2024, 15:58 • Новости дня
    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО

    Премьер-министр Словакии заявил о нежелании партии Smer-SD поддержать Украину в НАТО

    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телевидения и радио STVR заявил, что его партия Smer-SD не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что вопрос членства в НАТО требует ратификации каждым государством и отметил, что пока он занимает пост главы правительства, депутаты от его партии не поддержат данное решение. Фицо подчеркнул, что вхождение Украины в альянс может стать основанием для начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    В то же время, по словам Фицо, Словакия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском союзе. Однако он отметил, что для этого Украине придется выполнить множество условий, процесс выполнения которых может занять годы. Таким образом, Словакия готова содействовать евроинтеграции Украины, но в вопросе НАТО придерживается более осторожной позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западная поддержка затягивает конфликт на Украине, и подчеркнул, что военным путем его не решить, а также ранее он отказал в поддержке антироссийских санкций в рамках Евросоюза и выступил против поставок оружия Украине, что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию.

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    7 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Группировка освободила Гродовку и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного в ДНР и Райполя в Днепропетровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 10 контратак украинских штурмовиков 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, немецкий танк Leopard, три бронемашины, три гаубицы «Мста-Б» и два американских орудия М119.

    Группировка «Восток» поразила формирования 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Разлива и Зеленого Поля в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 человек, БМП, американскую боевую бронированную машину HMMWV, две британские гаубицы FH-70, орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Малой Токмачки, Новоданиловки (Запорожская область), Никольского и Велетенского (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 80 человек, три орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов. На прошлой неделе Южная группировка освободила населенный пункт Желанное Второе в ДНР.

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    6 октября 2024, 21:31 • Новости дня
    Нидерланды поставили Украине первые F-16

    Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине первых истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.

    Министерство обороны Нидерландов подтвердило факт передачи первых истребителей F-16 Украине, пишет ТАСС. Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого самолеты были переданы Украине, как и было обещано ранее.

    В заявлении оборонного ведомства Нидерландов подчеркивается, что страна также вносит значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов, переданных Украине. Это включает не только техническое обслуживание, но и возможную подготовку украинских специалистов для работы с новой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов приняли решение передать Украине истребители F-16, о чем официально сообщалось ранее. Нидерланды и Дания планируют обучить украинских пилотов управлению F-16, что было объявлено на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    6 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и других городах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы также произошли в окрестностях Харькова, в Сумах и Конотопе (Сумская область), в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье взрывы произошли в Киеве и Харькове, несколько серий взрывов прогремело в Одессе.

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    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

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    7 октября 2024, 01:42 • Новости дня
    Нидерланды назвали объем военной помощи Украине

    Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине составила около 3,76 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Объем военной помощи Нидерландов Украине достиг примерно 3,76 млрд евро, увеличившись почти на 700 млн евро с июня, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

    «Сумма увеличилась почти на 700 млн евро с момента последнего доклада палате представителей в июне этого года», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Брекелманс подчеркнул, что большая часть из 700 млн евро была направлена на запасные части и боеприпасы для артиллерийских установок PzH2000, зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16. Также были предоставлены медикаменты, боеприпасы и сухие пайки для солдат украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16.

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