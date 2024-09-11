В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа

  • Новость часаВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
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    Франция собирает африканских террористов против России
    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    Психолог оценил идею обязательной примирительной процедуры при разводе
    СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии
    Кремль спросили о влиянии атак БПЛА на поставки бензина в России
    CNN назвал победителя дебатов в США
    Предложена дата для отмечания Дня морской пехоты
    Россия собрала самый большой урожай картофеля за три десятилетия
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    12 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    15 комментариев
    11 сентября 2024, 14:14 • Новости дня

    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от поставляемого через украинскую территорию газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    «ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», – сказала Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом объемы импортируемого в ЕС российского газа «все еще впечатляющий», несмотря на то, что он снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, заявила еврокомиссар.

    Она добавила, что европейские компании не намерены прекращать закупки российского природного газа, пока это не запрещено санкциями.

    Напомним, контракт на поставки российского газа в европейские страны через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.

    Ранее в США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России.

    10 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители правозащитного центра «Сорок сороков» направили обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении сына народного артиста СССР Юрия Никулина Максима, который является гендиректором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

    Поводом для обращения послужило то, что Никулин-младший пригласил в качестве члена жюри на фестивале «Артист» директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу, передает «Абзац».

    Активисты также потребовали проверить действия Страги на предмет нарушения российского законодательства и не допустить ее участия в фестивале. Поводом для критики стали опасения, что она могла негативно высказываться о специальной военной операции России на Украине.

    Международный цирковой фестиваль «Артист» проводится с целью популяризовать цирковое искусство, а также для выявления молодых талантов, развития международных культурных связей, сохранения традиций русского цирка.

    Впервые мероприятие состоялось в прошлом году, в нем приняли участие артисты из России, Китая, Эфиопии, стран Европы, Латинской Америки и других.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова.

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    10 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные силовики задержали предполагаемого наводчика дронов ВСУ, им оказался мигрант из Узбекистана, пишут СМИ.

    В телефоне задержанного обнаружили фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены военкоматы в Кузьминках и Люберцах, объединенный военкомат Замоскворецкого и Останкинского района, а также государственные объекты на территории Мещанского района, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    По данным канала, в ходе допроса он заявил, что отправлял снимки в WhatsApp человеку, с которым познакомился в соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации и содействии террористической деятельности.

    Отмечается, что спустя несколько часов после задержания возможного наводчика ВСУ был совершен массированный налет украинских дронов на Москву.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    10 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малые Щербаки Запорожской области нанесен точный удар по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 90 человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По словам Лебедева, украинские военнослужащие, попавшие под удар, прибыли на подкрепление, передает РИА «Новости».

    Кроме того, нанесен удар по технике и группе личного состава ВСУ под Запорожьем, добавил он. «Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка на подконтрольной ВСУ части Запорожской области). Это только в том месте. Били и в другие места», – сказал Лебедев.

    В субботу глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части региона, за сутки прозвучало 265 взрывов.

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    10 сентября 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможной военной агрессии вне зависимости от того, откуда исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», – сказал он в ходе вступительного слова в рамках учений «Океан-2024», передает ТАСС.

    По словам Путина, основную роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот.

    Напомним, Путин во вторник принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».

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    11 сентября 2024, 08:46 • Новости дня
    После схода вагонов поезда в Белгородской области возбуждено дело о теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области.

    В Telegram-канале СК указано, что инцидент случился в результате вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Машинист и его помощник не пострадали.

    Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Также организованы оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к совершению преступления.

    Ранее в управлении Юго-Восточной железной дороги сообщили, что грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области. Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области.

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    11 сентября 2024, 11:58 • Новости дня
    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников

    Чибис: В Мурманской области система ПВО отразила атаку украинских беспилотников

    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Мурманской области была предпринята попытка атаки беспилотников, сработала система ПВО, все угрозы ликвидированы, сообщил губернатор Андрей Чибис.

    В своем Telegram-канале он указал, что в регионе зафиксированы попытки украинских беспилотников проникнуть на территорию, силы ПВО были незамедлительно приведены в боевую готовность и успешно отразили атаку.

    Чибис отметил, что в связи с обострившейся обстановкой в регионе могут быть введены временные ограничения. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим мерам, направленным на обеспечение безопасности.

    Ранее власти Мурманска временно ограничили работу аэропорта.

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    10 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Названы задействованные в учениях «Океан-2024» силы Китая

    Моисеев: В учениях «Океан-2024» задействованы три корабля и 15 самолетов НОАК

    Названы задействованные в учениях «Океан-2024» силы Китая
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    В командно-штабных учениях «Океан-2024» участвуют три корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

    Всего в маневрах участвуют более 90 тыс. военнослужащих и свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, свыше 7,5 тыс. единиц вооружения и техники, сообщил Моисеев в начале активной фазы учений, передает ТАСС.

    «Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях», – рассказал он.

    ВМФ и часть Воздушно-космических сил (ВКС) совместно с иностранными партнерами уже начали отрабатывать задачи учений, доложил Моисеев Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что маневры продлятся семь суток, они пройдут в два этапа.

    «С обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии за свои силы, а Северного флота – на стороне противника», – сказал главком ВМФ.

    Ранее Путин отметил, что Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 21:19 • Новости дня
    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в октябре прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники.

    По данным Haber Global, Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани 23-24 октября, передает РИА «Новости».

    Перед этим он примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в ноябре у него запланировано участие в климатическом саммите COP-2 в Баку и саммите лидеров G20 в Бразилии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о подготовке к рассмотрению заявки Турции на полноформатное членство в БРИКС.

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    10 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По словам Блинкена, США вместе с союзниками работали над тем, чтобы обеспечить Тегерану «значительные экономические последствия из-за его действий», передает ТАСС.

    «Сегодня позднее Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против Ирана, включая дополнительные меры в отношении [иранской авиакомпании] Iran Air», – сказал он на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

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    10 сентября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с АНО «Россия – страна возможностей» организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное».

    «Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», – следует из перечня поручений главы государства, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    О результатах исполнения поручения предписано сообщить президенту до 1 сентября 2025 года, далее – докладывать один раз в год.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное».

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек из всех регионов РФ. В финал конкурса, который проходил с 5 по 8 июля этого года, вышли 300 семейных команд из 83 субъектов России. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. Более 30 семей-победителей получили сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все семьи-финалисты получили путевки в семейные путешествия.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

    Коментарии (3)
    10 сентября 2024, 21:28 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу после атаки БПЛА
    Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу после атаки БПЛА
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после массированного налета украинских дронов.

    Как сообщили в пресс-службе аэропорта, возобновлена работа по приему и выпуску рейсов, открыта регистрация пассажиров, передает ТАСС.

    Аэропорт Жуковский приостанавливал работу из-за атаки беспилотников минувшей ночью. На территории воздушной гавани были обнаружены обломки сбитого дрона.

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    10 сентября 2024, 14:45 • Новости дня
    Глава Россотрудничества рассказал о расколе среди россиян за рубежом

    Глава Россотрудничества Примаков рассказал о расколе среди россиян за рубежом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наблюдаемый раскол среди российских соотечественников, проживающих за рубежом, особенно по отношению к спецоперации на Украине, вызывает беспокойство, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    При этом глава Россотрудничества отметил, что в некоторых странах наблюдается консолидация соотечественников, передает РИА «Новости».

    Примаков призвал соотечественников, проживающих за рубежом, быть более активными и искать способы влиять на информационную повестку, а не зацикливаться только на своих личных проблемах.

    «Мне бы хотелось, чтобы соотечественники с большим азартом смотрели на то, что могут сделать в информационном поле, искали какие-то способы активнее работать в соцсетях. Там, где это происходит, получается влиять на что-то», – сказал Примаков на пресс-конференции, которую организовала медиагруппа «Россия сегодня».

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