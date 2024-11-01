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Россиянина в Дании обвинили в изготовлении взрывчатки
Россиянину в Дании предъявили обвинения в изготовлении и транспортировке взрывчатки
В Дании 37-летнего россиянина обвинили в изготовлении и транспортировке взрывчатки, в том числе в подрыве банкомата в Биллунде, и других преступлениях.
Как передает ТАСС, полиция юго-восточной Ютландии официально предъявила обвинение россиянину в изготовлении и транспортировке не менее одного килограмма взрывчатки и детонаторов. Эти материалы он самостоятельно сдал в отдел полиции аэропорта Биллунда в апреле.
Также ему инкриминируется изготовление и транспортировка двух килограммов взрывчатки на улицу Оствей в Биллунде, где взрывчатка была использована для подрыва банкомата.
Задержание россиянина произошло 20 апреля в аэропорту Биллунда. При задержании он признался, что у него был предмет с взрывчатым веществом. Это признание вызвало эвакуацию аэропорта и нарушения в его работе. С апреля обвиняемый находится под арестом, который недавно был продлен до 28 ноября. Первоначальные слушания проходили за закрытыми дверями, из-за чего информация об обвинениях не разглашалась.
Кроме обвинений в изготовлении и транспортировке взрывчатки, россиянину вменяются кража велосипеда, нарушение закона об оружии – у него был найден газовый баллончик и фонарь с электрошокером, – а также кража со взломом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, задержали в турецком городе Бодруме. В результате взрыва в Москве пострадал участник спецоперации и его супруга. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию спецслужб Украины готовил подрыв автомобиля правоохранителя в Московском регионе. Подозреваемый в подготовке теракта в Брянске намеревался устроить взрыв в общественном месте и заявил о получении задания забрать взрывчатку из тайника.