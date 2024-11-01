Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Вынесен приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке
Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов получил 4 года 10 месяцев за сотрудничество с иностранным государством
Приморский краевой суд приговорил экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова к 4 годам 10 месяцам лишения свободы за незаконное сотрудничество с иностранным государством, сообщили в суде.
Шонов признан виновным в незаконном сотрудничестве с представителями иностранного государства, его отправили в исправительную колонию общего режима на 4 года 10 месяцев, передает РИА «Новости».
Кроме того, суд обязал Шонова выплатить штраф в размере 1 млн рублей. По завершении срока лишения свободы, Шонов будет находиться под ограничением свободы еще один год и четыре месяца. Суд также постановил конфисковать у осужденного более 400 тыс. рублей и электронное устройство, использовавшееся для совершения преступления.
Следствие установило, что Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации и ситуации в России.
Шонов признался, что занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента по просьбе Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.