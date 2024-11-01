Вынесен приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке

Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов получил 4 года 10 месяцев за сотрудничество с иностранным государством

Tекст: Вера Басилая

Шонов признан виновным в незаконном сотрудничестве с представителями иностранного государства, его отправили в исправительную колонию общего режима на 4 года 10 месяцев, передает РИА «Новости».

Кроме того, суд обязал Шонова выплатить штраф в размере 1 млн рублей. По завершении срока лишения свободы, Шонов будет находиться под ограничением свободы еще один год и четыре месяца. Суд также постановил конфисковать у осужденного более 400 тыс. рублей и электронное устройство, использовавшееся для совершения преступления.

Следствие установило, что Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации и ситуации в России.

Шонов признался, что занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента по просьбе Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.