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Во Флориде эвакуировали более 5 млн человек из-за урагана
Более 5,5 млн эвакуированных во Флориде из-за урагана «Милтон»
Власти Флориды эвакуировали более пяти миллионов человек из-за урагана «Милтон», что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.
Более пяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома во Флориде из-за приближения урагана «Милтон», сообщает газета New York Times.
Эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, охватывая западное побережье, включая трехмиллионную агломерацию города Тампа.
Власти призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко от дома, чтобы облегчить управление движением и обезопасить людей.
Местные власти 6 октября объявили чрезвычайное положение в нескольких десятках округов штата в ответ на приближение стихии.
Метеорологи ожидают, что ураган «Милтон» первым ударит по США именно в районе города Тампа.
Это привело к массовой эвакуации, так как жители серьезно отнеслись к распоряжениям властей, и многие районы сейчас пустуют.
Ранее сообщалось, что Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) испытывает серьезные трудности из-за нехватки персонала для борьбы с последствиями приближающегося урагана «Милтон».