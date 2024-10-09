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    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    21 комментарий
    9 октября 2024, 04:18 • Новости дня

    В Кузбассе загорелась кровля производственного здания

    Пожар охватил тысячу квадратных метров кровли в Березовском

    Tекст: Денис Тельманов

    В Березовском Кемеровской области вспыхнула кровля на площади 1 тыс. кв. м, пострадавших нет.

    По информации ТАСС, в городе Березовском Кемеровской области произошло возгорание кровли одноэтажного производственного здания. Пожар охватил площадь в 1 тыс. кв. м.

    На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, всего задействованы 25 человек и 7 единиц техники для тушения огня. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания пока не уточняются, проводится расследование обстоятельств пожара.

    МЧС РФ продолжает работу по ликвидации огня, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения пламени. На данный момент остается неизвестным, как долго продлятся работы по тушению пожара.

    Ранее сообщалось, что в Самаре загорелся концертный зал, пострадавших нет.

    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 05:37 • Новости дня
    Пожар произошел на складе с ацетоном в Норильске

    МЧС ликвидировало открытое горение на складе с ацетоном в Норильске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Норильске сотрудники МЧС справились с открытым горением на складе, где находились ацетон и пеллеты, приступив к проливке и разборке конструкций.

    Сотрудники МЧС в Норильске полностью ликвидировали открытое горение на складе, где хранились ацетон и пеллеты, сообщает ТАСС.

    По словам представителя ГУ МЧС по Красноярскому краю, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

    Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки справились с огнем. Благодаря слаженной работе специалистов удалось избежать серьезных последствий и распространения пожара на соседние здания и сооружения.

    Причины возгорания на складе пока устанавливаются. На данный момент известно, что в процессе ликвидации происшествия никто не пострадал. Специалисты продолжают следить за ситуацией и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Норильске пожар на складе с ацетоном распространился на соседнее здание, площадь возгорания достигла 1,6 тыс. кв. метров; специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг качества воздуха.

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    8 октября 2024, 22:49 • Новости дня
    Системный сбой вывел из строя интернет-сервисы российских судов

    Интернет-сервисы судов России перестали работать из-за сбоя в системе «Правосудие»

    Tекст: Денис Тельманов

    В России из-за сбоя в работе системы «Правосудие» временно недоступны интернет-сервисы судов, включая сайты федеральных и мировых судов, а также подача процессуальных обращений онлайн.

    C 7 октября 2024 года из-за сбоя в Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» многие интернет-сайты судов в России стали недоступны. Это касается сайтов федеральных судов, мировых судей и Судебного департамента при Верховном суде РФ, передает ТАСС.

    Также, по данным агентства, временно невозможно подавать процессуальные обращения и жалобы в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов».

    Сообщается, что имеются сложности в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие», рассылка уведомлений от системы «Электронное правосудие» временно прекращена.

    Судебный департамент и информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» предпринимают меры для восстановления работы сервисов. Пока ведутся работы, неотложные заявления и запросы можно направлять в суды на бумажных носителях.

    Отмечается, что подача документов в электронном виде через сервис «Мой арбитр» в федеральные арбитражные суды продолжается в обычном режиме, что позволяет частично компенсировать неудобства, возникшие в связи со сбоем.

    Ранее сообщалось, что в связи с масштабным сбоем в Московской электронной школе (МЭШ) пользователи столкнулись с проблемами доступа к личным кабинетам на сайте и в приложении. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы.

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    8 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    ЕС утвердил санкции против России за «гибридные действия»

    Евросоюз утвердил санкции против России за «вмешательство в выборы»

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия, что предполагает блокировку активов ряда лиц и компаний.

    Евросоюз утвердил новый режим санкций против России, передает ТАСС.

    Санкции направлены на борьбу с так называемыми гибридными действиями и вмешательством в выборы за пределами страны.

    Документ, принятый Советом ЕС, вводит механизм запретительных мер, направленных на «дестабилизирующие действия» России за рубежом. В рамках этого механизма планируется создание черного списка, куда войдут физические и юридические лица. Активы этих лиц будут блокироваться в европейских странах.

    Ранее послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный механизм против России, который будет вводиться за якобы «гибридные действия против третьих стран», его утверждение ожидается на министерском уровне.

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    8 октября 2024, 22:54 • Новости дня
    В Тольятти нашли тела двух девочек с ножевыми ранениями

    В Тольятти обнаружили тела двух девочек с признаками насильственной смерти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тольятти возбуждено уголовное дело после обнаружения тел девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями в квартире.

    Тела двух девочек с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища были обнаружены в квартире в Комсомольском районе Тольятти.

    Как передает РИА «Новости», по данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города возбуждено уголовное дело.

    В пресс-службе сообщили, что возраст погибших девочек – два года и пять лет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр квартиры и осуществляют иные следственные действия для установления причастного к преступлению.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек по отчиму.

    Ранее сообщалось, что Ростовский суд приговорил Якова и Анастасию Майбороду к длительным срокам заключения за жестокое убийство своей восьмимесячной дочери, сокрытие тела которой обвиняемые пытались осуществить, расчленив его и спрятав в морозильной камере.

    Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, женщину – к 13 годам колонии общего режима.

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    8 октября 2024, 05:21 • Новости дня
    Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области по делу о взятках

    В Москве арестовали имущество бывших замгубернатора Брянской области Егоровой и Кулешовой по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд наложил арест на имущество бывших замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, обвиняемых в получении взятки.

    Суд в Москве арестовал имущество двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, обвиняемых в коррупции, сообщает ТАСС.

    Имущество, на которое наложен арест, включает три автомобиля, шесть квартир, из которых две находятся в историческом районе Петербурга Удельная, и два земельных участка.

    Один из участков площадью 1900 кв. метров расположен в Выборгском районе Ленинградской области, другой – под Псковом.

    Егорову и Кулешову задержали в марте предыдущего года по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки в особо крупном размере.

    Женщины были заключены под стражу.

    Ранее сообщалось, что Советский райсуд Томска признал виновным бывшего замгубернатора Юрия Гурдина по делу о растрате почти 80 млн рублей, выделенных на создание концепции кампуса. Его приговорили к пяти годам заключения.


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    8 октября 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 16 украинских беспилотников

    ПВО России за ночь уничтожила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Черным морем

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила 14 дронов над Белгородской областью и два над Черным морем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 14 дронов были сбиты над Белгородской областью, а еще два – над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 21 беспилотник, включая 12 над Крымом и восемь над Белгородской областью, а также ранее сообщалось, что Россия успешно отразила ночную атаку беспилотников над Крымом и Краснодарским краем.

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    8 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    В Москве обнаружили минивэн с 18 кошками

    В Москве прохожие нашли на парковке минивэн с 18 кошками без хозяев

    Tекст: Денис Тельманов

    У гипермаркета на Ярославском шоссе в Москве обнаружили заброшенный минивэн, в котором находились восемнадцать кошек, оставленных после госпитализации хозяйки.

    На парковке у гипермаркета на Ярославском шоссе в Москве прохожие заметили старый минивэн, который привлек их внимание необычным содержимым. Как передает ТАСС, в автомобиле находилось восемнадцать кошек.

    Окна машины были приоткрыты, а двери не заперты, что позволило прохожим заглянуть внутрь и увидеть животных.

    Выяснилось, что данный минивэн принадлежал женщине, которая вместе с дочерью собирала животных по окрестностям и размещала их в этом автомобиле. Женщины также проживали в этом минивэне и просили милостыню на пропитание.

    Волонтеры сообщили, что в начале октября дочь женщины скончалась. После смерти ребенка у матери начались серьезные психологические проблемы, ее пришлось доставить в лечебное учреждение. В результате минивэн остался без присмотра, а находившиеся в нем кошки были переданы зоозащитникам для дальнейшего поиска нового дома.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила российским законотворцам разрешить сотрудникам полиции вскрывать чужое имущество, если внутри «помирает живое существо».

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    8 октября 2024, 23:03 • Новости дня
    В Самаре загорелся концертный зал, пострадавших нет

    Концертный зал в Самаре загорелся на площади 50 кв м, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Концертный зал в Самаре охватил пожар на площади 50 кв. м, пострадавших, по данным МЧС, нет.

    Пожар охватил чердачное помещение и второй этаж на 50 квадратных метров. На момент возгорания зал не работал, поэтому никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    На месте инцидента работают 67 специалистов МЧС и задействованы 20 единиц техники. МЧС оперативно приступило к тушению огня и взяло ситуацию под контроль, не допустив распространения пожара на другие части здания.

    По данным МЧС, пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия и незамедлительно приступили к ликвидации возгорания.

    Ранее сообщалось, что при пожаре во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда погибли 144 человека и еще 551 получил ранения, не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка.

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    8 октября 2024, 22:34 • Новости дня
    Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы

    Роскомнадзор сообщил об атаках на свои ресурсы из зарубежных сетей

    Tекст: Денис Тельманов

    Роскомнадзор подвергся DDoS-атакам, но ресурсы работают без ограничений благодаря защите.

    Роскомнадзор заявил о DDoS-атаках, направленных на его ресурсы, передает ТАСС. Несмотря на мощность атак до 578,57 Гбит/с и скорость до 50,76 млн пакетов в секунду, ресурсы ведомства, включая сайт, продолжают функционировать без ограничений.

    Пресс-служба Роскомнадзора отметила, что основная часть трафика атак поступает из зарубежных сетей. «В отношении ресурсов РКН фиксируем DDoS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с», – говорится в заявлении ведомства.

    Согласно порталу Downdetector, фиксируются сбои в работе интернет-ресурсов, которые начались после 18:00 мск. Проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Московской области, Белгородской и Нижегородской областей, Республики Карелия, а также США, которые жалуются на сбои в работе сайта.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к игровому мессенджеру Discord за нарушение российского законодательства.

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    9 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Путин запланировал встречу с Лукашенко, в ходе которой вручит белорусскому лидеру орден Андрея Первозванного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин планирует вручить белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве, где также пройдут обсуждения интеграционных вопросов. Об этом сообщили в Кремле

    Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского президента.

    Основной темой переговоров станет развитие российско-белорусских отношений, акцент будет сделан на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.

    Кроме того, состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Эта награда вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и славе России. Указ о награждении был подписан Путиным в августе.

    Лукашенко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие союзнических отношений и укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

    Лукашенко находится в Москве с 7 октября и уже принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ на день рождения Путина. Он подарил российскому президенту «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.

    На саммите СНГ Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, в том числе через возвращение Грузии и полноценное участие Молдавии.

    Лукашенко также призвал СНГ продвигать свои ценности. Он подчеркнул важность усиления голосов Содружества и достижения конкретных результатов.

    Вопросы обороны и безопасности регулярно обсуждаются между Путиным и Лукашенко. Недавно были внесены изменения в российскую ядерную доктрину, согласованные с Белоруссией, что позволяет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

    Путин объяснил необходимость этих изменений адаптацией к текущим реалиям.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры бывших советских республик обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы.

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    8 октября 2024, 23:12 • Новости дня
    Трассу «Таврида» открыли после пожара в Феодосии

    Движение по съезду с трассы «Таврида» в Феодосии восстановили после пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия – Владиславовка вновь открылся после временного закрытия из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, где продолжают действовать ограничения.

    Движение по съезду с трассы «Таврида» на автодорогу Владиславовка – Феодосия было восстановлено, сообщает ТАСС. Съезд был временно закрыт из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, который вспыхнул утром в понедельник.

    Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет, и что на месте продолжают работать пожарные.

    Ткаченко также отметил, что в регионе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

    Однако, несмотря на открытие съезда, на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько остаются ограничения для движения транспорта.

    Проезд ограничен также от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия, а улица Геологическая остается закрытой для проезда.

    Ранее сообщалось, что в Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали более 1 тыс. человек.

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    8 октября 2024, 23:37 • Новости дня
    Погибший в Непале альпинист из Пензы оказался музыкантом

    В Непале погибший альпинист Чистиков был музыкантом и производил гетарные педали

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Чистиков, погибший в Непале альпинист и музыкант из Пензы, занимался производством гитарных педалей и играл в рок-группе «Босфор».

    Владимир Чистиков, погибший альпинист из Пензы, был известен не только своими восхождениями, но и как талантливый музыкант и изобретатель. Он играл на гитаре в российской рок-группе «Босфор» и занимался производством гитарных педалей под брендом Brighton, передает РИА «Новости».

    Чистиков работал в компании Yerasov, крупнейшем производителе музыкальных инструментов, прежде чем открыть собственное дело. Его друг и коллега по группе Александр Плужников вспоминает его как доброго и отзывчивого человека, новатора в своей области.

    «Володя был разносторонним человеком. Познакомились мы в далеком 2008 году, когда меня пригласили в группу «Босфор». Там на гитаре уже играл Владимир», – сказал Плужников, добавив, что новость о гибели друга стала для него шоком.

    Во вторник стало известно, что пять российских альпинистов, включая Чистикова, погибли в Непале во время попытки покорить гору Дхаулагири.

    Все они были опытными спортсменами, и за плечами каждого было более 200 восхождений. Организатор экспедиции Пемба Джангба Шерпа сообщил, что связь с группой была потеряна утром 6 октября, когда они вышли на штурм из высотного лагеря.

    Ранее группа российских альпинистов из пяти человек погибла на горе Дхаулагири в Непале. Причиной гибели стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции.

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    9 октября 2024, 01:56 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения МИ-5 в саботаже

    Посольство России отвергло заявления МИ-5 об актах саботажа в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5 Кена Маккаллума, заявив, что его утверждения о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе не имеют оснований.

    Посольство России в Лондоне отвергло заявления главы британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе, передает ТАСС.

    В заявлении посольства говорится, что обвинения Маккаллума являются необоснованными.

    В дипредставительстве подчеркнули, что Маккаллум, как профессионал, должен знать о том, что против России странами НАТО, включая Британию, ведутся враждебные разведывательные операции, особенно в контексте украинского кризиса.

    «Тактика запугивания, которую он пытается применить, направлена на поддержание слабеющей общественной поддержки киевского режима», – отмечается в сообщении.

    Ранее, выступая в Лондоне, Маккаллум обвинил российские спецслужбы в намерении «создать хаос» в Британии и Европе, ссылаясь на поддержку, которую Запад оказывает Украине в конфликте с Россией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках».

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