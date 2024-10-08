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Эксперт по ЖКХ объяснил, почему гудят трубы
Эксперт по ЖКХ Степура назвал причины гула и свиста в трубах отопления
В качестве причин гудящих труб системы отопления может быть ее завоздушивание и еще целый ряд причин, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.
В России начали включать отопление, но нередко люди, живущие в многоквартирных домах, сталкиваются с ситуацией, когда трубы начинают гудеть, булькать, свистеть или издавать иные звуки. В ночное время суток это мешает сну.
«Причин возникновения различных звуков в трубах может быть несколько. Например, если система отопления завоздушилась – в ней образовались воздушные пробки. При заполнении системы отопления водой в трубах может остаться воздух, который создает воздушные пробки. Они могут приводить к появлению булькающих и свистящих звуков», – говорит Степура.
Игнорирование завоздушивания, отмечает эксперт, приводит к росту коммунальных расходов, снижению срока службы труб, отопительных приборов, циркуляционных насосов и другого оборудования, поэтому данную проблему необходимо устранить. Для этого необходимо удалить воздух из системы – произвести ее развоздушивание.
«Еще одной причиной звуков в трубах может быть вибрация. Слишком высокое давление или скорость потока теплоносителя могут вызвать колебания труб. Вибрация передается на стены и перекрытия, вызывая гудение или жужжание. Для устранения этой проблемы необходимо проверить и отрегулировать давление в системе», – делится специалист.
Также трубы могут издавать звуки в случае неправильной установки или износа компонентов системы отопления, продолжает собеседник. Он объясняет, что слабые крепления труб, изношенные вибровставки (компенсаторы), клапаны или насосы могут стать источником шума и вибраций. В этих случаях необходим осмотр системы на наличие изношенных или поврежденных элементов (клапаны, насосы, фитинги) и замена поврежденных частей. Также часто помогает установка или вовсе замена шумопоглощающих устройств.
«В любом случае при появлении подозрительных звуков в трубах необходимо обращаться в управляющую организацию для проведения проверки и поиска решения. Если же управляющая организация не реагирует и шум не устранен, то необходимо писать жалобу в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию», – заключил Степура.
Ранее Степура рассказал, почему после включения отопления в регионе или отдельном городе не у всех граждан дома сразу же становится тепло. В качестве причин такого явления он назвал неодновременную подачу воды, завоздушивание труб, перекрытие батарей соседями. Также он обратил внимание на то, что самому дому также требуется время для прогрева.