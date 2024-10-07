Анонсирована встреча Путина с Лукашенко

В Кремле заявили, что Путин встретится с Лукашенко 9 октября

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что 9 октября в Москве пройдет встреча Путина с Лукашенко. Отмечается, что планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Как указали в пресс-службе, в ходе встречи также состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды Российской Федерации – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Напомним, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву на Совет глав государств СНГ и удивился обращению «Ваше превосходительство», которым его приветствовал дипломат. До этого Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.