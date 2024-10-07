Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко отметил перспективы белорусско-российского сотрудничества в поздравлении Путину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает ТАСС. В своем поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями Белоруссия и Россия смогут открыть новые горизонты и определить перспективные направления сотрудничества. Он подчеркнул, что это позволит расширить многоплановые связи между двумя странами в условиях современных вызовов.

Лукашенко также отметил высокий уровень ценности в Белоруссии последовательной и твердой позиции Путина. По его мнению, российский президент демонстрирует принципиальный настрой на дальнейшее развитие союзнических и стратегических отношений с Белоруссией. Эти усилия способствовали значительной активизации экономической интеграции между двумя государствами, подчеркнул Лукашенко.

Поздравление белорусского лидера подчеркивает тесные отношения двух стран и их готовность к дальнейшему укреплению партнерства. В условиях современных вызовов это сотрудничество является важным элементом внешнеполитической стратегии обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил признательность за его вклад в защиту прав мусульман. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента. Владимир Путин проведет свой день рождения на рабочем месте, включая закрытые рабочие встречи и прием глав государств СНГ.