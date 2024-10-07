Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Лукашенко отметил перспективы белорусско-российского сотрудничества в поздравлении Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении ко дню рождения Владимира Путина выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов и определения перспективных направлений сотрудничества, отвечающих современным вызовам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает ТАСС. В своем поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями Белоруссия и Россия смогут открыть новые горизонты и определить перспективные направления сотрудничества. Он подчеркнул, что это позволит расширить многоплановые связи между двумя странами в условиях современных вызовов.
Лукашенко также отметил высокий уровень ценности в Белоруссии последовательной и твердой позиции Путина. По его мнению, российский президент демонстрирует принципиальный настрой на дальнейшее развитие союзнических и стратегических отношений с Белоруссией. Эти усилия способствовали значительной активизации экономической интеграции между двумя государствами, подчеркнул Лукашенко.
Поздравление белорусского лидера подчеркивает тесные отношения двух стран и их готовность к дальнейшему укреплению партнерства. В условиях современных вызовов это сотрудничество является важным элементом внешнеполитической стратегии обеих стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил признательность за его вклад в защиту прав мусульман. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента. Владимир Путин проведет свой день рождения на рабочем месте, включая закрытые рабочие встречи и прием глав государств СНГ.