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    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    37 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке высокого интереса к футболу в России. Негативный тренд действительно есть, и причин тому масса.

    50 комментариев
    7 октября 2024, 07:43 • Новости дня

    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

    Лукашенко отметил перспективы белорусско-российского сотрудничества в поздравлении Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении ко дню рождения Владимира Путина выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов и определения перспективных направлений сотрудничества, отвечающих современным вызовам.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает ТАСС. В своем поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями Белоруссия и Россия смогут открыть новые горизонты и определить перспективные направления сотрудничества. Он подчеркнул, что это позволит расширить многоплановые связи между двумя странами в условиях современных вызовов.

    Лукашенко также отметил высокий уровень ценности в Белоруссии последовательной и твердой позиции Путина. По его мнению, российский президент демонстрирует принципиальный настрой на дальнейшее развитие союзнических и стратегических отношений с Белоруссией. Эти усилия способствовали значительной активизации экономической интеграции между двумя государствами, подчеркнул Лукашенко.

    Поздравление белорусского лидера подчеркивает тесные отношения двух стран и их готовность к дальнейшему укреплению партнерства. В условиях современных вызовов это сотрудничество является важным элементом внешнеполитической стратегии обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил признательность за его вклад в защиту прав мусульман. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента. Владимир Путин проведет свой день рождения на рабочем месте, включая закрытые рабочие встречи и прием глав государств СНГ.

    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (минус 1 п.п.), КПРФ – 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР – 10% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п.п.), «Новых людей» – 3% (без изменений).

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    6 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину ко дню рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах города Генуи в Италии появились сотни листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения от местных активистов, заявил один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.

    Отмечается, что листовки формата А3 были расклеены на стенах домов, заборах и лестницах в различных районах Генуи, рядом с историческим центром. На листовках изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языках, передает РИА «Новости».

    «Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы», – отметил Лоруссо. По его словам, в ближайшие дни планируется проведение еще одной акции, которая должна подчеркнуть поддержку Путина в Италии. Журналист подчеркнул, что инициатива проведена совместно с местной общественно-политической ассоциацией Contronarrazione, которая расклеила листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    6 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

    Tекст: Антон Антонов

    На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения, сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

    Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».

    Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.


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    4 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом создание новой системы международных расчетов

    Путин обсудил с Совбезом РФ меры по формированию международной системы расчетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов, подчеркнув важность своевременного решения возникающих сложностей.

    Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ меры, необходимые для формирования системы международных расчетов, сообщает ТАСС. Оперативное совещание прошло в формате видеоконференции, в ходе которого Путин подчеркнул необходимость своевременного реагирования на сложности, возникающие в этой области.

    Путин отметил, что задача формирования системы международных расчетов является одной из серьезных в современных условиях, и подчеркнул, что работа в этом направлении идет нормально. Вместе с тем он призвал своевременно обсуждать возникающие сложности и намечать действия для их преодоления.

    «Лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли.

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    4 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
    ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Большая часть российских граждан (73,6%) одобряют работу президента России Владимира Путина, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

    Показатель одобрения деятельности главы государства с 23 по 29 сентября составил 73,6%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

    Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,3% опрошенных, доверяют ему – 60,1%.

    Ранее ФОМ представил свои данные по уровню доверия россиян главе государства и одобрения его деятельности.

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    4 октября 2024, 22:42 • Новости дня
    Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу

    Путин направил приветствие участникам образовательного форума «Росмолодежи»

    Tекст: Денис Тельманов

    От ответственного и заинтересованного подхода российских молодых людей к выбранному ими делу во многом зависит образ России в мировой повестке, а также объективное освещение жизни России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События».

    «От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений и в целом образ России в мире», – подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Президент отметил, что форум объединил специалистов в сфере медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и иностранных государств.

    По словам Путина, движение по созданию молодежных форумов в России сегодня уверенно развивается и обогащается новыми инициативами, идеями и начинаниями. Молодые специалисты получают возможность пообщаться с опытными профессионалами и обсудить «свежие, новаторские проекты и перспективы их осуществления», подчеркнул президент.

    Приветствие российского президента на открытии форума зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов.

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    4 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    Путин назвал принятие на вооружение «Ангары» основной задачей Космических войск

    Путин назвал принятие на вооружение комплекса «Ангара» основной задачей Космических войск

    Tекст: Александра Юдина

    Космический ракетный комплекс «Ангара» сыграет ключевую роль в обеспечении независимого и гарантированного доступа в космическое пространство, его принятие на вооружение – ключевая задача Космических войск, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну: в числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», – указано в поздравлении главы государства с Днем Космических войск, опубликованном на сайте Кремля.

    «Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива.

    Космические носители этого типа предназначены для вывода различных аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций. Последний пуск этой ракеты – успешный – был осуществлен 17 сентября.

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    4 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Кремль: Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и главы Минобороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент получил доклады от начальника Генштаба и главы Минобороны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заверил, что Путин регулярно получает информацию о ходе спецоперации.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север. Отмечается, что российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате города, используя танки Т-80БВМ.

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    5 октября 2024, 01:18 • Новости дня
    Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил о важности создания в стране условий для профессионального роста педагогов.

    «Очень важно создавать условия для роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Одним из примеров таких конкурсов Путин привел проходящий сейчас в Москве Всероссийский форум классных руководителей, который стал значимой площадкой для обмена опытом.

    «В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей», – отметил президент.

    День учителя в России отмечается с 1965 года. С 1994 года этот день празднуется 5 октября.

    Ранее сообщалось, что Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу.

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    7 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Володин подчеркнул в Telegram, что с Путиным Россия предолела «непростой путь возрождения и обретения суверенитета» после распада СССР и «проблемных 90-х». «Сегодня Россия – сильная и суверенная держава», – заявил Володин, отметив, что Путин «делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей». Как указал Володин, Путин опирается на поддержку граждан в защите «интересов нашей страны и народа».

    По словам Володина, в понедельник Путина будут поздравлять не только россияне, но и жители стран по всему миру – те, кто вместе с Россией «выступают за справедливый многополярный мир».

    Кадыров заявил в Telegram: «Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! Бесспорно, это знаменательный день для всего нашего Отечества».

    По его словам, Путин стал «символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов» жителей России. Кадыров отметил, что Путин «возглавил страну в период сложнейшего во всех сферах кризиса», но смог «сплотить общество вокруг идеи национального возрождения». В результате страна преодолела кризис и «заняла достойное место на мировой арене».

    Чечня, как подчеркнул Кадыров, глубоко признательна Путину за «мир и стабильность», его личный вклад позволил региону добиться «успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны». «Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» – заявил Кадыров.

    Напомним, в Италии на улицах Генуи и Турина появились поздравления президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.

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    5 октября 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона и анонсировал встречу в Москве

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и сообщил о предстоящей встрече в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, выразив надежду на скорую встречу с ним в Москве в ближайшие дни.

    «Уважаемый Эмомали Шарипович, от души поздравляю Вас с Днем рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах», – указано в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что в России высоко ценят последовательные усилия главы Таджикистана, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

    «В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – подчеркнул Путин.

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    4 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков: Путин отметит день рождения работой и встречами с главами стран СНГ

    Песков: Путин проведет день рождения 7 октября на работе с встречами и приемом лидеров СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин отметит свой день рождения 7 октября, передает ТАСС. В этот день он проведет несколько закрытых рабочих встреч в первой половине дня. Песков подчеркнул, что особых праздничных мероприятий не планируется, рабочие встречи будут закрытыми и непубличными.

    Во второй половине дня главу государства ожидает прием лидеров стран СНГ. Песков сообщил, что это станет основным событием вечера, однако детали обсуждений и визита остались неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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    4 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Представитель Кремля Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин открыт к диалогам, в том числе с президентом США Джо Байденом, однако никаких переговоров о возможной встрече пока не проводилось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, президент открыт для любых контактов с мировыми лидерами, включая американского президента, передает ТАСС.

    При этом Песков добавил, что никаких конкретных разговоров между Москвой и Вашингтоном по этому поводу пока не велось.

    «В настоящий момент никаких предпосылок нет», – подчеркнул он, добавив, что российский лидер неоднократно выражал готовность к подобным контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    4 октября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета глав государств СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На следующей неделе в Москве состоится заседание Совета глав государств СНГ, при этом ожидается участие президента России Владимира Путина, а лидеры стран Содружества прибудут в столицу 7 октября.

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ на следующей неделе, передает ТАСС. Это событие состоится в России, и вечером 7 октября лидеры стран Содружества прибудут в Москву для участия в мероприятии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию на брифинге.

    По словам Пескова, заседание Совета глав государств СНГ будет полноформатным и охватит разнообразные вопросы, стоящие на повестке дня. Он также подчеркнул, что вечером 7 октября главы государств СНГ соберутся у президента РФ. Ожидается, что мероприятие станет важной платформой для взаимного обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером примет глав государств СНГ.

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    4 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

    Песков: Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что совещание состоится в середине дня.

    По словам Пескова, день у президента будет относительно спокойным, без крупных публичных мероприятий. Однако в графике главы государства запланированы несколько встреч, которые не будут освещаться в прессе.

    Совещания с Совбезом регулярно проводятся для обсуждения актуальных вопросов внутренней и внешней политики страны. Владимир Путин часто использует подобные форматы для координации действий с ключевыми членами своего правительства и обсуждения стратегически важных тем.

    Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором рассматривали вопросы развития авиационного комплекса страны. На этом же совещании Путин предложил обсудить важность объективной трактовки истории, подчеркнув, что история часто используется в политических целях против России.

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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