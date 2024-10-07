Муфтий поблагодарил Путина за борьбу с безбожными идеологиями

Муфтий Альбир Крганов поблагодарил Путина за защиту от безбожных идеологий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов, поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пишет РИА Новости. Крганов выразил благодарность за поддержку мусульманской общины и борьбу с безбожными идеологиями. Он отметил, что усилия Путина получили высокую оценку мусульман как в России, так и за ее пределами.

Муфтий подчеркнул решительную позицию президента в защите свободы вероисповедания и укреплении духовных и культурных ценностей. Крганов выразил уважение за мудрую политику Путина, способствующую развитию многонациональной России, а также за поддержку традиционных исламских ценностей.

По словам муфтия, мусульманская община уважает президента и поддерживает его курс на укрепление суверенитета страны. Крганов заявил: «Вы проявляете себя как мудрый, волевой государственный лидер с огромным чувством ответственности за судьбу нашего Отечества».

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы России Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. На улицах города Генуи в Италии появились сотни листовок с поздравлениями Путину от местных активистов. На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России в честь его дня рождения.