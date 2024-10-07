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Наблюдательный совет определил приоритеты развития фонда «Защитники Отечества»
В Москве на заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» были подведены промежуточные итоги работы и определены приоритетные направления стратегического развития фонда, включая выдачу удостоверений ветерана боевых действий и разработку единой информационной системы.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что сотрудничество фонда с Министерством обороны РФ значительно ускорило решение важных вопросов для участников специальной военной операции и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что за год и четыре месяца работы удалось решить 1 млн 411 тыс. запросов. Среди инициатив фонда – доплаты на приобретение технических средств реабилитации и выдача автомобилей с ручным управлением героям с тяжелой инвалидностью. Она также подчеркнула важность изменения правового статуса героев, что позволило в четыре раза увеличить количество обработанных документов до двух тысяч и получение более 3400 удостоверений для передачи защитникам.
На заседании также обсуждали проекты помощи ветеранам, включая разработку единой информационной системы «Защитник». Эта система позволит эффективно отслеживать предоставление мер поддержки и обеспечивать взаимодействие всех участников процесса. Наблюдательный совет фонда, в который входят представители различных ведомств и организаций, отвечает за определение приоритетных направлений деятельности и утверждение бюджета.
Aонд «Защитники Отечества» создан по поручению gрезидента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Им помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.