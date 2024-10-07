  • Новость часаНарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
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    Днепропетровскую область готовят к приходу российских войск
    Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»
    Первый канал перенес премьеру фильма Познера
    Эксперт оценил значимость строительства АЭС в Казахстане
    Украина отказалась продлевать договор с Россией о транзите газа
    В Кремле оценили работу Антонова в качестве посла в США
    ВС России ударили «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде
    Захарова прокомментировала возвращение посла в США Антонова в Россию
    Посла Евросоюза в Грузии заподозрили в оскорблении правительства страны
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    52 комментария
    7 октября 2024, 17:15 • Новости дня

    Посла Евросоюза в Грузии заподозрили в оскорблении правительства страны

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол ЕС в Грузии Павел Херчински якобы заявил о несовместимости членов правительства страны с европейскими ценностями, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол в понедельник во время встречи со студентами в грузинской столице заявил, что «члены правительства Грузии несовместимы с ценностями ЕС», а также что «Грузия не станет членом ЕС при нынешней правящей партии», сообщил оппозиционный телеканал «Формула». Спустя некоторое время телеканал убрал эти заявления со своего сайта.

    Представители правящей «Грузинской мечты» требуют от миссии Евросоюза разъяснений, были ли сделаны в действительности Херчински эти заявления или телеканал опубликовал дезинформацию.

    Посол ЕС в последнее время отметился рядом неоднозначных оценок кампании по выборам в парламент Грузии, которые состоятся 26 октября. В частности, он назвал «возмутительными, постыдными и отвратительными» баннеры на улицах Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству на них.

    6 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту

    Эксперт Козюлин: Контроль портов и разведка помогут России снизить поставки оружия Украине

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Олег Исайченко

    России нужно усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки в портах, откуда идет оружие на Украину, чтобы уничтожать суда при выгрузке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее «Искандер-М» поразил в одесском порту «Южный» судно-контейнеровоз с боеприпасами.

    «Одесса практически восстановила те объемы оборота зерна, которые существовали до конфликта. Зерновые маршруты действуют в полном объеме. Я думаю, там почти стопроцентная загруженность. И на этом фоне на Украину, конечно, идут боеприпасы. Но какие суда везут боеприпасы, а какие – зерно, распознать сложно. Этим объясняется редкость атак на суда и порты», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Что нам нужно делать? Усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более, портов, откуда идет оружие, не так уж много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же, украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет нам атаки на перевозчиков оружия», – заметил собеседник.

    «При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыли, потому охотно берутся за доставку. Но когда они будут осознавать риски уничтожения их судов – они сто раз подумают, прежде чем рисковать и соглашаться на снабжение Украины оружием», – заключил он.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о поражении ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области судна-контейнеровоза с боеприпасами.

    Атака произошла в населенном пункте Новые Беляры. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», – говорится в сообщении.

    Ранее «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов. Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. После этого по ней ударил расчет «Искандера-М».

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    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    В Киеве произошла серия мощных взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о работе ПВО в столице Украины

    В Киеве произошла серия мощных взрывов
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева раздались мощные взрывы, в результате которых у местных жителей затряслись стекла в окнах, а системы противовоздушной обороны активно работали, сообщили очевидцы.

    Украинское издание «Телеграф» сообщило о серии мощных взрывов, которые прогремели в центре Киева.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что активно работают системы противовоздушной обороны.

    «Дождь стеной, низкая облачность, сейчас работает ПВО, был как минимум один очень мощный взрыв», – поделился один из очевидцев, передает ТАСС.

    Ранее взрывы произошли в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, также сообщалось о взрывах в Киеве, окрестностях Харькова, в Сумах и Конотопе.

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    7 октября 2024, 13:36 • Новости дня
    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»

    TWZ: Обломки сбитого Су-57 российского БПЛА «Охотник» могли направить западным разведкам

    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

    Издание сообщило, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» могли попасть к западной разведке, передает «Лента.ру».

    Как отмечает обозреватель издания Тайлер Роговей, обломки беспилотника могут представлять большую ценность для разведывательных целей.

    Российский «Охотник» способен выполнять сложные задачи в автономном режиме, включая ударно-разведывательные операции. Беспилотник использует стелс-технологии и может участвовать в воздушных боях.

    Роговей напоминает, что российский «Охотник» впервые демонстрировался в 2019 году, его современное исполнение сохраняет многие из этих продвинутых возможностей.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что новейший дрон С-70 «Охотник» был потерян в зоне специальной военной операции.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    7 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке

    Путин встретит 72-летие на работе, он проведет несколько рабочих встреч

    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметит свой 72-й день рождения в рабочем режиме, проведет встречи с лидерами СНГ, которые прибыли на заседание Совета глав Содружества.

    Президент Владимир Путин свой день рождения встретит в рабочей обстановке: он проведет встречи с лидерами стран СНГ, которые прибыли в столицу для участия в заседании Совета глав Содружества. В течение дня также пройдет ряд других рабочих встреч, передает РИА «Новости».

    Это не первый раз, когда российский лидер отмечает свой день рождения на рабочем месте. Так, в 2020 году он также провел большую часть дня, работая. Тогда Путин посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам, остаток дня он по традиции провел с родными и близкими.

    В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022-м, в день 70-летия, Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. 7 октября 2023 года Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет день рождения на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов сотрудничества с Путиным.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

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    7 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже

    Житель Суджи сообщил о расстреле безоружных людей польскими наемниками

    Tекст: Вера Басилая

    Житель города Суджа Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан, сообщили в Министерстве обороны.

    Житель приграничного города Суджа в Курской области по имени Дмитрий сообщил, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей.передает РИА «Новости».

    «Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», – рассказал Дмитрий. По его словам, одна пара, знакомая с местностью, сумела избежать гибели. Воспользовавшись суетой, они укрылись в яме и через болото перебрались в Льгов, им пришлось ночевать в поле.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    Пенсионерка Надежда Лисихина также рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом в Махновке Суджанского района Курской области.

    Между тем, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    6 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Озвучены экзитполы по референдуму о строительстве АЭС в Казахстане

    Данные экзитполов показали поддержку жителями Казахстана строительства первой АЭС в стране

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство проголосовавших поддержали строительство первой АЭС в Казахстане, свидетельствуют данные экзитполов.

    Экзитпол, проведенный институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», показал поддержку строительства со стороны 69,8% жителей, экзитпол Института общественной политики крупнейшей в республике политической партии «Аманат» – 72,3%, передает ТАСС.

    Напомним, голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в Казахстане прошло в воскресенье. Наблюдатели ШОС, ОТГ и СВМДА не зафиксировали нарушений и заявили о полной легитимности процесса.

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    6 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

    Tекст: Антон Антонов

    На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения, сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

    Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».

    Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.


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    6 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ

    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в боях под Харьковом

    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщила в Telegram-канале о гибели Ильдара Дадина. По ее словам, Дадин погиб в Харьковской области, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Симоньян подчеркнула, что Дадин был «ликвидирован в бою» и добавила: «В аду иуд ждет отдельный прием».

    Дадин получил известность как первый осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях в России. В 2015 году он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В 2017 году Верховный суд отменил приговор в связи с нарушением формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, постановил освободить из-под стражи и признать право Дадина на реабилитацию. После этого он не раз задерживался полицией во время акций оппозиции. В 2022 году Дадин уехал в Польшу, позднее появились сообщения о том, что он вступил в одно из подразделений, воюющих на стороне ВСУ, отмечает МК.

    Журналист Андрей Медведев по этому поводу заметил, что при всех претензиях к власти «чиновники уходят, приходят, Россия остается». «Кто это понимает, становится русским героем. <...> Как нацбол Стас Гетманец. Как футбольные фанаты, вечные фрондеры и хулиганы, дерущиеся с ОМОНом. Или как погибший на Донбассе активист «Яблока» Сергей Запольнов», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

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    7 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

    Песков отнес к фейкам слухи о возвращении Бута к торговле оружием

    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публикация Wall Streat Journal о том, что депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы начал торговать оружием, относится к фейкам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также предположил, что статья может быть попыткой повлиять на народного избранника в России.

    Сам Виктор Бут в комментарии РБК назвал статью вбросом ради поднятия просевших рейтингов. Он отметил, что издание из экономического превратилось в ангажированное политическое медиа.

    «В отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя», – пояснил он.

    По его мнению, издание преследует цель привлечь к публикации больше общественного внимания и поднять свои просевшие рейтинги.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

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    7 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска (Покровска), сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что линии обороны «впервые строят на дороге к Днепру». Со ссылкой на данные OSINT (разведка по открытым данным) указывается, что «линия с последнего времени проходит по границе» Днепропетровской области Украины и ДНР. Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    В сентябре сообщалось, что город Селидово на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон. ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла.

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    7 октября 2024, 10:54 • Новости дня
    WSJ сообщила о возвращении Виктора Бута в торговлю оружием

    The Wall Street Journal: Виктор Бут занялся продажей оружия для хуситов в Йемене

    WSJ сообщила о возвращении Виктора Бута в торговлю оружием
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Россиянин Виктор Бут, называемый в американской прессе «Торговец смертью», после обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, сообщает WSJ.

    Россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США в 2022 году в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, снова в деле и договаривается о продаже стрелкового оружия хуситам в Йемене, которых поддерживает Иран, утверждает The Wall Street Journal.

    Бут был задержан в 2008 году в Таиланде в результате операции американских правоохранительных органов по обвинению в торговле оружием. Затем в 2012 году Бут был осужден в США и содержался в американской тюрьме в неприемлемых условиях. После освобождения Бут заявил, что оружейным бизнесом никогда не занимался, приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.

    Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать Виктора Бута ответственным за авиацию в новом составе российского правительства. Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут собрался подать в суд на создателей голливудского сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута. Виктор Бут отправил экс-президенту США Дональду Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме.

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    7 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение в Россию посла в США Анатолия Антонова, она заявила о скором выходе указа президента, отметив, что дальнейшие комментарии остаются за администрацией президента.

    Захарова сообщила РИА «Новости» о возвращении Антонова в Россию. Она отметила, что в ближайшее время ожидается выход указа президента, касающегося этой ситуации.

    Захарова добавила, что возвращение Антонова связано с предстоящими изменениями, которых в скором времени следует ожидать. Однако подробности о возможных причинах и последствиях этого возвращения не были раскрыты. Захарова подчеркнула, что любые дальнейшие разъяснения будут предоставлены уже администрацией президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

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