Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Чемезов рассказал, как Ростех обеспечивает суверенитет России
Госкорпорация «Ростех» пытается обеспечить технологический суверенитет страны, создавая отечественные аналоги и замещая продукцию, необходимую государству и гражданам, сказал глава корпорации Сергей Чемезов.
«Наша ключевая миссия – создание высокотехнологичных продуктов для повышения качества жизни людей», – сказал Чемезов «Российской газете».
Одним из важных направлений «Ростеха» является экологически чистый транспорт. На дорогах Москвы и других городов уже используется почти две тысячи электробусов от «КамАЗа». Параллельно идет проект создания легкового электромобиля, с серийным производством, намеченным на середину следующего года.
«РТ-Инвест», входящий в Ростех, инвестировал 220 млрд рублей в строительство комплексов по переработке отходов. Чемезов отметил, что новые заводы энергетической утилизации отходов помогут сократить захоронения на 50% в Москве и Подмосковье и достичь «нулевого захоронения» в Казани.
В области водоочистки Ростех предлагает инновации, заменяющие традиционное хлорирование диоксидом хлора, что значительно снижает содержание вредных соединений в воде. Эта технология уже внедрена в 40 городах России и Казахстана, однако сталкивается с сопротивлением «хлорного лобби».
Также Ростех представил медицинские приборы и новинки в области фармацевтики, что является шагом к полному циклу производства лекарств в России. Сформирована программа развития медицинского приборостроения до 2030 года. Планируется инвестировать в нее более 10 млрд рублей.