Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Лукашенко направился в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ
Александр Лукашенко отправился в Москву на заседание Совета глав государств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 8 октября, сообщили в пресс-службе главы государства.
Лукашенко примет участие во встрече, которая состоится 8 октября и предполагает обширную повестку, включающую обсуждение вопросов безопасности, высоких технологий, а также торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, передает ТАСС.
В рамках визита также запланированы мероприятия для неформального общения лидеров стран СНГ.
Кремль анонсировал участие Владимира Путина в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Москве.
Сообщалось, что президент России проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, и примет глав государств СНГ.