«Грузинская мечта» собралась вынести импичмент президенту Зурабишвили

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

На пресс-конференции Папуашвили заявил, что «иск в КС представят до выборов в парламент 26 октября».

В прошлом году Конституционный суд постановил, что президент нарушила Основной закон, однако парламент не набрал необходимых 100 голосов, за импичмент проголосовало 86 депутатов.

По словам Шалвы Папуашвили, в последние дни президент в нарушение Конституции посетила Францию, Германию, Польшу и Бельгию.

Он отметил, что вопрос новый парламент рассмотрит сразу после выборов.

Полномочия Зурабишвили истекают в декабре.

Председатель парламента отметил, что импичмент будет иметь «символическое значение», но «важное как политический прецедент против грубого нарушителя Конституции».

По его словам, «мы – не банановая республика».

Он также обвинил Зурабишвили в нарушениях Конституции и по другим статьям – она отказывается назначать послов Грузии, участвует в предвыборной кампании и собирается назвать кандидатуру премьер-министра.