Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.41 комментарий
«Грузинская мечта» собралась вынести импичмент президенту Зурабишвили
Правящая «Грузинская мечта» вновь попытается вынести импичмент президенту Саломе Зурабишвили за несогласованные визиты за рубеж, заявил в понедельник председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции Папуашвили заявил, что «иск в КС представят до выборов в парламент 26 октября».
В прошлом году Конституционный суд постановил, что президент нарушила Основной закон, однако парламент не набрал необходимых 100 голосов, за импичмент проголосовало 86 депутатов.
По словам Шалвы Папуашвили, в последние дни президент в нарушение Конституции посетила Францию, Германию, Польшу и Бельгию.
Он отметил, что вопрос новый парламент рассмотрит сразу после выборов.
Полномочия Зурабишвили истекают в декабре.
Председатель парламента отметил, что импичмент будет иметь «символическое значение», но «важное как политический прецедент против грубого нарушителя Конституции».
По его словам, «мы – не банановая республика».
Он также обвинил Зурабишвили в нарушениях Конституции и по другим статьям – она отказывается назначать послов Грузии, участвует в предвыборной кампании и собирается назвать кандидатуру премьер-министра.