Суд приговорил 13 человек за поджоги ж/д объектов в интересах Киева

ФСБ: 13 участников группы осуждены за поджоги ж/д объектов по указаниям спецслужб Киева

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 13 членам преступной группы, обвиняемой в поджогах железнодорожных объектов за денежное вознаграждение от украинских спецслужб и подготовке теракта на авиабазе ВКС в Приморье, пишет ТАСС. Группа включала 11 россиян и двоих граждан из стран Центральной Азии. Четверо подсудимых получили сроки лишения свободы от 19 до 23 лет в колонии строгого режима, восемь участников получили от 8,5 до 16 лет, а один пособник – четыре года.

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали членов группы в январе 2023 года. Подозреваемые, 1998-2006 годов рождения, были причастны к поджогам объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» в Московской области и Красноярском крае. Они также занимались подготовкой диверсионно-террористического акта на авиабазе в Приморье.

В ходе следствия было установлено, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через интернет. Им выплачивали вознаграждения за совершенные преступления в размере от 15 до 100 тыс. рублей. Следственный комитет РФ возбудил против них уголовные дела по статьям, связанным с приготовлением к террористическому акту и диверсиями.

На момент публикации приговор суда не вступил в законную силу. Это означает, что у осужденных есть возможность обжаловать решение в установленном порядке. Однако остается неясно, будут ли они подавать апелляцию на вынесенные приговоры.

Ранее подозреваемые в поджогах в нескольких регионах заявили, что украинские спецслужбы поставили им задачу изготовить взрывчатку для подрыва поезда и поджечь самолет.