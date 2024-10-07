Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Фицо предложил установить памятник маршалу Коневу в Словакии
Премьер Словакии Фицо предложил установить памятную доску или памятник маршалу Коневу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил увековечить память маршала Советского Союза Ивана Конева в стране, отметив его роль в Карпатско-Дуклинской наступательной операции.
Фицо заявил, что Коневу «принадлежит решающая роль в организации операций» на участке советско-германского фронта в Словакии. «Почему бы такой человек не мог иметь в Словакии памятную доску? Почему бы он не мог иметь какой-то, возможно, памятник?», – приводит слова Фицо ТАСС со ссылкой на STVR.
В сентябре-октябре 1944 года войсками Красной Армии была проведена Карпатско-Дуклинская наступательная операция с целью оказать поддержку начавшемуся в конце августа 1944 года антифашистскому Словацкому национальному восстанию.
Фицо заявлял, что освобождение страны воинами Красной армии является неоспоримым фактом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году в столице Чехии демонтировали памятник Коневу, что привело к возбуждению Следственным комитетом России дела об осквернении символов воинской славы России. В 2022 году члены руководства мэрии Праги приняли решение о лишении советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города.