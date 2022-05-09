Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина

Члены руководства мэрии Праги приняли в понедельник решение о лишении советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило Чешское ТВ.

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев был удостоен статуса почетного гражданина Праги 6 июня 1945 года в связи с тем, что именно войска под его руководством освободили город от гитлеровцев 9 мая 1945 года.

«Советский маршал Иван Конев уже не будет почетным гражданином Праги, которым являлся с 1945 года. Решение об этом приняли в понедельник члены руководства мэрии города», – передает РИА «Новости» сообщение чешского телевидения.

В свою очередь, в документе, который подготовил для коллег мэр Праги Зденек Гржиб в обоснование своей инициативы о лишении маршала Конева почетного статуса, акт о предоставлении почетного гражданства должен рассматриваться в историческом контексте и с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии. Оно с идеологической точки зрения допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты тогдашними властями замалчивались, скрывались, сказано в документе.

Сегодняшнее решение руководства мэрии еще должны рассмотреть депутаты городского совета, но большинство из них уже заранее заявили о своей поддержке действий руководства.

В 2020 году в шестом районе Праги демонтировали памятник Коневу. Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева, ведущей из центра города в жилые кварталы этого района.