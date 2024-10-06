Умер советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин в возрасте 78 лет

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни. Он был заместителем генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Минздрава России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллегам и родственникам покойного. В своем сообщении он отметил, что Ренат Акчурин был выдающимся хирургом и внес значительный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что его глубокие знания и опыт сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области. «Его мнение ценили и в медицинском сообществе, и среди пациентов», добавили в ведомстве.

Акчурин оставил значительное наследие в области кардиохирургии, внедрив в России такие направления, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургия. Это позволило значительно расширить возможности помощи пациентам, которые ранее считались неоперабельными, снизив смертность и количество осложнений при реваскуляризации миокарда.



В 1996 году Акчурин успешно провел коронарное шунтирование Борису Ельцину, перенесшему инфаркт перед вторым туром президентских выборов. После успешной операции Ельцин прожил более 10 лет.



