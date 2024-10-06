Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.26 комментариев
Умер советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин
Умер советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин в возрасте 78 лет
Советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин, признанный авторитет в сердечно-сосудистой хирургии, умер в возрасте 78 лет, о чем сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Как передает ТАСС, советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни. Он был заместителем генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Минздрава России.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллегам и родственникам покойного. В своем сообщении он отметил, что Ренат Акчурин был выдающимся хирургом и внес значительный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что его глубокие знания и опыт сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области. «Его мнение ценили и в медицинском сообществе, и среди пациентов», добавили в ведомстве.
Акчурин оставил значительное наследие в области кардиохирургии, внедрив в России такие направления, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургия. Это позволило значительно расширить возможности помощи пациентам, которые ранее считались неоперабельными, снизив смертность и количество осложнений при реваскуляризации миокарда.
В 1996 году Акчурин успешно провел коронарное шунтирование Борису Ельцину, перенесшему инфаркт перед вторым туром президентских выборов. После успешной операции Ельцин прожил более 10 лет.