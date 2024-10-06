Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.10 комментариев
В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома
В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа Белгородской области украинский беспилотник влетел в окно жилого дома, ранив 13-летнего ребенка, а также повредил кровлю и фасад здания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в результате атаки 13-летний ребенок получил царапины на шее. Родители самостоятельно обработали раны и отказались от вызова скорой помощи.
По его словам, в результате инцидента в доме были пробиты кровля и выбиты окна, также поврежден фасад здания, пострадали навес хозяйственной постройки и автомобиль. Гладков отметил, что в городе Шебекино в результате обстрела пострадал легковой автомобиль и произошли локальные обрывы на линии электропередачи.
Глава региона уточнил, что аварийные бригады планируют приступить к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России. По словам губернатора, информация о последствиях атак уточняется, а оперативные службы работают на местах.
В воскресенье Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами.
Ранее он также заявил, что в результате атаки дрона ВСУ на производственное здание в Шебекино пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.