В белгородском селе дрон ВСУ влетел в окно жилого дома

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в результате атаки 13-летний ребенок получил царапины на шее. Родители самостоятельно обработали раны и отказались от вызова скорой помощи.

По его словам, в результате инцидента в доме были пробиты кровля и выбиты окна, также поврежден фасад здания, пострадали навес хозяйственной постройки и автомобиль. Гладков отметил, что в городе Шебекино в результате обстрела пострадал легковой автомобиль и произошли локальные обрывы на линии электропередачи.

Глава региона уточнил, что аварийные бригады планируют приступить к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России. По словам губернатора, информация о последствиях атак уточняется, а оперативные службы работают на местах.

В воскресенье Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами.

Ранее он также заявил, что в результате атаки дрона ВСУ на производственное здание в Шебекино пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.