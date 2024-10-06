При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина

Гладков: Дрон ВСУ атаковал здание в Шебекино, ранив женщину и повредив кровлю

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков сообщил в Telegram-канале о нападении дронов ВСУ на Шебекинский городской округ. По его словам, в городе Шебекино дрон атаковал производственное здание, в результате чего пострадала женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказывается необходимая помощь. Кроме того, в результате атаки была повреждена кровля здания, указал он.

Помимо инцидента в Шебекино, добавил глава региона,в селе Муром произошел пожар в жилом доме, вызванный атаками дронов. Один дом был полностью уничтожен огнем, другой получил значительные повреждения. Гладков подчеркнул, что все необходимые службы оперативно реагируют на ситуацию и оказывают помощь пострадавшим.

В среду Гладков заявил, что грузовые автомобили в Белгородской области, ехавшие по автодороге в среду, атакованы FPV-дронами ВСУ, погиб один водитель. Ранее он также сообщал, что при атаке ВСУ на поселок Крапивное погиб человек.