Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина
Гладков: Дрон ВСУ атаковал здание в Шебекино, ранив женщину и повредив кровлю
В результате атаки дрона ВСУ на производственное здание в Шебекино пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram-канале о нападении дронов ВСУ на Шебекинский городской округ. По его словам, в городе Шебекино дрон атаковал производственное здание, в результате чего пострадала женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказывается необходимая помощь. Кроме того, в результате атаки была повреждена кровля здания, указал он.
Помимо инцидента в Шебекино, добавил глава региона,в селе Муром произошел пожар в жилом доме, вызванный атаками дронов. Один дом был полностью уничтожен огнем, другой получил значительные повреждения. Гладков подчеркнул, что все необходимые службы оперативно реагируют на ситуацию и оказывают помощь пострадавшим.
В среду Гладков заявил, что грузовые автомобили в Белгородской области, ехавшие по автодороге в среду, атакованы FPV-дронами ВСУ, погиб один водитель. Ранее он также сообщал, что при атаке ВСУ на поселок Крапивное погиб человек.