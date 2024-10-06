Над Белгородом сработала ПВО

Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале указал, что система ПВО сработала над Белгородом и двумя районами области, сбив несколько воздушных целей. Он подчеркнул, что на данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, однако все службы работают на местах.

Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем, и добавил, что информация о последствиях инцидента будет уточняться. Он также уточнил, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей области.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России уничтожили самолетный беспилотник Украины, пытавшийся атаковать объекты в Белгородской области.

В воскресенье Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на производственное здание в Шебекино пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.