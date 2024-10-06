Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.0 комментариев
Над Белгородом сработала ПВО
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале указал, что система ПВО сработала над Белгородом и двумя районами области, сбив несколько воздушных целей. Он подчеркнул, что на данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, однако все службы работают на местах.
Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем, и добавил, что информация о последствиях инцидента будет уточняться. Он также уточнил, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей области.
Ранее сообщалось, что средства ПВО России уничтожили самолетный беспилотник Украины, пытавшийся атаковать объекты в Белгородской области.
В воскресенье Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на производственное здание в Шебекино пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.