Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны России уничтожили самолетный беспилотник Украины, пытавшийся атаковать объекты в Белгородской области, что стало очередным пресеченным инцидентом за последнее время.
Шестого октября российские силы противовоздушной обороны успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Инцидент произошел около 10:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО предотвратили попытку атаки с использованием беспилотника самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дрона ВСУ на производственное здание в Шебекино пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, грузовые автомобили в Белгородской области, ехавшие по автодороге, были атакованы FPV-дронами ВСУ, при этом погиб один водитель, а в результате атаки украинских военных на поселок Крапивное Шебекинского округа Белгородской области погиб человек.