Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.4 комментария
Папа Римский назначил 21 нового кардинала
Папа Франциск объявил о назначении 21 кардинала, включая архиепископов Белграда и Тегерана
Папа Римский Франциск объявил о назначении 21 нового кардинала, среди которых архиепископы из Белграда, Токио и Тегерана, а также епископ Украинской грекокатолической церкви.
Папа Римский Франциск объявил о назначении 21 нового кардинала, пишет ТАСС. Новые кардиналы будут возведены в сан 8 декабря. В числе назначенных архиепископ Белграда Ладислав Немет, архиепископ Токио Тарцизий Исао Кикути, глава архиепархии Тегерана-Исфахана Доминик Матье и епископ Украинской грекокатолической церкви Микола Бичок.
Понтифик завершил свою воскресную проповедь объявлением о консистории, на которой будут назначены новые кардиналы. Среди новоназначенных кардиналов есть представители из Азии и Южной Америки, а также чиновники Римской курии.
Назначение новых кардиналов произошло на фоне очередной сессии синода, проходящей в Ватикане. Наблюдатели подчеркивают, что это дает возможность участникам синода лучше познакомиться с новыми кардиналами, которые могут претендовать на папский престол. Эксперты предполагают, что 87-летний Франциск таким образом способствует определению своего преемника, так как большинство коллегии кардиналов составляют назначенные им кардиналы.