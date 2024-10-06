Эксперт: Google решил создать угрозу для жизни наших граждан

Медиаэксперт Малькевич: Корпорацию Google не волнует безопасность российских пользователей

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Google продолжает вести русофобскую политику. Блокирует на YouTube каналы российских блогеров, СМИ, музыкантов и госучреждений. Регулярно удаляет с Google Play приложения отечественных разработчиков, тем самым создавая неудобства для россиян», – прокомментировал Александр Малькевич, журналист, завкафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область).

«Но ИТ-гиганту этого, видимо, мало. Теперь Google решил создать угрозу для жизни наших граждан, удалив «Радар. НФ». Это полезное приложение. Оно создано для того, чтобы спасать жизни. Но Google плевал на жизнь россиян», – констатировал эксперт.

«Призываю наших граждан также наплевать на сервисы этого ИТ-гиганта. В частности, на Google Play. В этом магазине приложений большое количество вредоносного ПО. Почему Google его не удаляет? Видимо, потому что корпорацию не волнует безопасность пользователей», – пояснил собеседник.

«У наших граждан есть прекрасная возможность перейти на отечественные онлайн-площадки. У нас уже есть социальные сети, видеохостинги и другие качественные аналоги западным ИТ-продуктам. В том числе есть отечественные магазины приложений. Например, RuStore. Он намного серьезнее относится к безопасности пользователей, тщательно проверяя приложения перед их размещением. Кроме того, в RuStore представлено большое количество полезных приложений, в том числе «Радар. НФ», – резюмировал он.

Ранее стало известно, что мобильное приложение «Радар. НФ» для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы, разработанное «Народным фронтом», попало под санкции США и было удалено из магазина приложений Google Play.

Как рассказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, на сегодняшний день приложение доступно только в Ru Store и App Gallery, также доступен чат-бот в Telegram. Специалисты будут разрабатывать веб-версию приложения.

С момента запуска приложения – с августа 2023 года – получены 10 тыс. сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были ликвидированы. В обновлении появился раздел с информацией о различных видах БПЛА и о том, как их различать. В инструкции представлены силуэты основных дронов, используемых противником, описания типов БПЛА. На сегодняшний день приложение «Радар. НФ» скачали уже более 600 тыс. пользователей.