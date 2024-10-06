  • Новость часаМедведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    37 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    6 октября 2024, 10:58 • Новости дня

    Израильские ВВС обстреляли жилой дом в пригороде Бейрута

    Израильская авиация нанесла удары по жилому дому в южном пригороде Бейрута

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты Израиля нанесли удары по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута, что привело к значительным разрушениям.

    Как передает «РИА Новости», авиация Израиля в воскресенье утром атаковала жилой дом в южном пригороде Бейрута. Ливанское агентство NNA сообщает, что удар пришелся на здание, расположенное вблизи автозаправочной станции между Лейляки и Мрейджи.

    Атака произошла в ночь на воскресенье, когда израильские самолеты нанесли более десяти ударов по южным районам Бейрута. В результате бомбардировок пострадали здания на трассе, ведущей из центра города в аэропорт. Расстояние от атакованного района до международного аэропорта имени Рафика Харири составляет около двух километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. Израильские истребители атаковали штабы и военные объекты «Хезболла» в районе Бейрута, нацелившись на командные центры и инфраструктуру. Израильские ВВС провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу, заявили в ЦАХАЛ.

    5 октября 2024, 18:37 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военный комплекс в Израиле

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по комплексу ATA defense Industries в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанская «Хезболла» выпустила ракеты по комплексу ATA Defense Industries в израильском Сахнине, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военному комплексу в израильском городе Сахнин, целью атаки стала компания ATA Defense Industries, которая занимается производством вооружений на севере Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее израильские истребители нанесли удары по штабам и военным объектам «Хезболла» в районе Бейрута, целясь в командные центры и инфраструктуру этой организации.

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    5 октября 2024, 15:23 • Новости дня
    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»

    Востоковед Семенов: После гибели преемника Насруллы «Хезболла» все равно удерживает фронт

    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки, возможно, в организации существует параллельная структура командования, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу арабские источники сообщили о гибели главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который был одним из вероятных преемников ликвидированного ранее шейха Хасана Насруллы.

    «Вероятная гибель главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина должна была бы усугубить положение организации, которая оказывается неспособной сохранить своих руководителей. Видимо, лидеры «Хезболлы» перемещаются достаточно свободно и участвуют в совещаниях, не соблюдая мер безопасности», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, у «Хезболлы» по-прежнему нет проблем с тем, чтобы удерживать фронт и проводить военные операции в Южном Ливане, тем не менее «как оказывается, ее руководители совершенно не защищены». «И тут возникает вопрос, насколько для «Хезболлы» существенна потеря руководства, если все равно кто-то продолжает руководить операциями, отражать израильские атаки, запускать ракеты по Хайфе», – отметил эксперт.

    Семенов не исключил существование в «Хезболле» параллельной структуры командования, которую Израиль не может уничтожить. «То есть Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидирует тех, кто на виду, что, конечно, создает серьезное напряжение вокруг организации по поводу наличия возможной израильской агентуры», – добавил спикер.

    Сафи ад-Дин, как и остальные руководители «Хезболлы», имел тесные связи с Ираном, что делало его заметной фигурой в операциях группировки. «Духовный руководитель ливанской «Хезболлы» – верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Все лидеры организации в любом случае будут тесно координировать свои действия с Тегераном», – подчеркнул Семенов.

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил накануне о продолжении операции в Южном Ливане до полного уничтожения военных объектов «Хезболлы», «но пока можно лишь говорить об убийстве лидеров», отмечает Семенов.

    Новым генсеком организации после убийства Хасана Насруллы может стать 71-летний ливанский шиитский священнослужитель и политик Наим Касем, который был заместителем генерального секретаря, а сейчас исполняет обязанности руководителя группировки вместо ликвидированного ранее шейха Хасана Насруллы. «В данном случае Касем становится безальтернативной кандидатурой на пост генсека «Хезболлы», – считает востоковед.

    В субботу канал Al Arabiya сообщил, что в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута был ликвидирован Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы». По данным телеканала, функционер погиб в результате пятничной атаки ЦАХАЛ. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту

    Al Arabiya: Глава исполнительного совета «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при атаке Израиля на Бейрут

    Лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии, сообщает канал Al Arabiya.

    Ливанская шиитская партия «Хезболла» потеряла одного из своих ключевых лидеров. Как сообщает Al Arabiya, глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин погиб в результате израильской атаки на южный пригород Бейрута. Сафи ад-Дин рассматривался как основной претендент на пост генерального секретаря «Хезболла».

    Телеканал Al Arabiya передает, что атака, в ходе которой погиб Сафи ад-Дин, была проведена армией Израиля в пятницу. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции. Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.

    Подробности инцидента пока остаются неясными, однако уже можно предположить, что это событие может оказать серьезное влияние на региональную ситуацию. Израиль и «Хезболла» находятся в состоянии конфликта на протяжении многих лет, а такие события могут привести к усилению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлы» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля, что затрудняет поисковые операции, сообщало агентство Reuters. Армия Израиля выполнила авиаудар по подземному бункеру «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить нового лидера движения Хашема Сафи ад-Дина, сменившего Хасана Насруллу.

    Изначально сообщалось, что Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», рассматривался в качестве возможного преемника Хасана Насруллы на посту генсека после его гибели, сообщила газета The New York Times.

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    6 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной

    Елисейский дворец посчитал реакцию Нетаньяху на предложение Макрона остановить поставки оружия Израилю чересчур резкой

    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении поставок вооружений является слишком резкой, заявил Елисейский дворец.

    «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – приводит ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse заявление Парижа. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе. Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «Президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – заявил Нетаньяху.


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    5 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что Израиль обязан и имеет право ответить на атаку Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и он ответит на атаку, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху своем видеообращении отметил, что Иран дважды запустил сотни ракет по израильским городам, что стало одной из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории. Он подчеркнул, что никакая страна не допустила бы нападения на свои города и граждан, передает РИА «Новости».

    «У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения – и мы это сделаем», – заявил премьер Израиля.

    В свою очередь, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ответ на атаку Ирана будет дан в то время и месте, которые будут сочтены уместными, передает ТАСС.

    Хагари заявил, что детали ответного удара не будут раскрыты, но в случае подготовки ответных мер армия заранее оповестит население о необходимых действиях.

    Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

    Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    5 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

    Нетаньяху раскритиковал Макрона за предложение остановить поставки оружия Израилю

    Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю
    @ Julien Mattia/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко осудил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к прекращению поставок оружия Израилю, заявив, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.

    «В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

    Премьер-министр отметил, что Израиль защищает себя от «врагов цивилизации», среди которых он назвал ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене, шиитские ополчения в Сирии и Ираке, а также радикальные группы на Западном берегу реки Иордан и Иран.

    Нетаньяху подчеркнул, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия своим союзникам. «Эта ось террора стоит вместе. Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Какой позор!» – сказал он, выразив уверенность в том, что Израиль одержит победу «с их поддержкой или без нее».

    «Но их позор продлится долго после того, как война будет выиграна», – сказал Нетаньяху. Он заверил, что его страна намерена продолжать боевые действия «до победного конца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе поможет политическому урегулированию конфликта, и выразил сожаление по поводу того, что Израиль игнорирует позицию Франции. Нетаньяху заявил, что у Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и Израиль ответит на атаку.

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    5 октября 2024, 21:13 • Новости дня
    Израиль признал попадание иранских ракет по авиабазам

    ЦАХАЛ: Иранские ракеты попали по авиабазам Неватим и Тель-Ноф, самолеты не пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля подтверждает попадание иранских ракет по авиабазам Неватим и Тель-Ноф, ни один самолет не был поврежден, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала попадание иранских ракет по двум израильским авиабазам: Неватим и Тель-Ноф, передает РИА «Новости».

    Хагари, отметил, что при этой атаке ни один самолет не пострадал, и возможности Военно-воздушных сил остались без изменений. По его словам, обе базы функционируют в полную силу.

    Ранее Иран пригрозил нанесением ударов по израильским источникам энергии, если Израиль совершит ошибку.

    В то же время СМИ пишут, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на недавнюю иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    6 октября 2024, 00:25 • Новости дня
    Bloomberg заявило об угрозе закрытия Ираном Ормузского пролива

    Bloomberg не исключило закрытия Тегераном Ормузского пролива в случае удара Израиля по Ирану

    Bloomberg заявило об угрозе закрытия Ираном Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В случае атаки Израиля на иранскую нефтяную инфраструктуру Тегеран может ответить перекрытием Ормузского пролива, заявило Bloomberg TV.

    Американский политолог Майкл О’Хэнлон в интервью для Bloomberg TV заявил о возможности атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, но более вероятной целью он считает нефтяную инфраструктуру, пишет Fortune.

    При этом следующая ответная мера Тегерана может быть направлена не против самого Израиля, заявил О’Хэнлон. Как он отметил, Иран может попытаться закрыть Ормузский пролив – ключевую точку в мировом нефтяном торговом маршруте, что нанесет ущерб мировой экономике и США в частности.

    О’Хэнлон указал, что США могли бы расчистить пролив от подводных мин за несколько недель, но это не станет концом проблемы – риск того, что нефтяные танкеры будут подвергаться ударам, сохранится.

    По его мнению, Тегеран может рассмотреть эту возможность, даже если она идет против его интересов, препятствуя иранскому экспорту нефти на международные рынки. О’Хэнлон полагает, что все будет зависеть от того, насколько сильно Израиль ударит по Ирану.

    «Если Израиль действительно закроет иранскую нефтяную экономику, то Ирану нет смысла терпеть использование Ормузского пролива остальным миром», – сказал О’Хэнлон, отметив, что более ограниченный удар может привести к стремлению Ирана добиться прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самый жесткий вариант конфликта между Ираном и Израилем подразумевает, что стороны начнут обмениваться все более весомыми ударами и дойдут до наиболее радикального сценария с точки зрения воздействия на нефтяной рынок. Это перекрытие Ормузского пролива, через который проходит до 20% всей нефти в мире и порядка 20% всего сжиженного природного газа.

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    5 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    ФБР и Минобороны США сообщили о возможных актах насилия 7 октября

    Tекст: Александра Юдина

    ФБР и министерство внутренней безопасности предупреждают о возможных актах насилия в США 7 октября, что связано с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль, сообщает канал CNN.

    По данным телеканала, данное предупреждение связано с первой годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, что привело к вооруженному конфликту в секторе Газа и эскалации напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

    По оценке ФБР и министерства, этот день может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

    Властям предстоит усилить меры безопасности и отслеживать возможные угрозы, чтобы предотвратить трагические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем.

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    5 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    «Хезболла» назвала ложью слухи о судьбе своих лидеров

    «Хезболла» на фоне сообщений о гибели кандидата на пост генсека Сафи ад-Дина опровергла новости о судьбе своих лидеров

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения СМИ о судьбе некоторых руководителей «Хезболлы» являются ложными, заявило ливанское шиитское движение.

    «Хезболла» выступила с заявлением, в котором осудила сообщения ряда СМИ о судьбе некоторых своих руководителей. В заявлении говорится, что ряд СМИ распространяет новости со ссылкой на высокопоставленные источники в «Хезболле», касающиеся судьбы нескольких лидеров движения «после варварских налетов на южные пригороды Бейрута».

    В «Хезболле» утверждают, что эти сообщения являются ложными новостями и необоснованными слухами. Организация считает, что это часть психологической войны против ее сторонников, которую ведут те, кто служит «сионистской оккупации», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал Al Arabiya заявил, что глава исполнительного совета «Хезболла» Сафи ад-Дин, который считался основным претендентом на пост генерального секретаря партии, погиб в результате удара Израиля по южному пригороде Бейрута.

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    5 октября 2024, 15:17 • Новости дня
    СМИ: Израиль готовит значимый ответ на атаку Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на недавнюю иранскую атаку, в ходе которой была выпущена 201 баллистическая ракета, утверждает радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник.

    По данным радиостанции, армия еврейского государства намерена предпринять «серьезные и значимые» действия в ответ на атаку Ирана, передает ТАСС. Израиль занимается подготовкой такого ответа большую часть времени, и последствия для Ирана будут ощутимыми, сообщил источник.

    Он также отметил, что в ходе атаки 1 октября из Ирана по Израилю была выпущена 201 баллистическая ракета. Большая часть была успешно перехвачена израильскими системами ПВО, сказал собеседник радиостанции.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Тель-Авив не предоставил Вашингтону гарантий о нерассмотрении ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на недавнюю ракетную атаку.

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    5 октября 2024, 21:47 • Новости дня
    Израиль заявил, что ликвидировал 440 боевиков и туннель «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские силы с начала наземных рейдов в Ливане уничтожили около 440 боевиков шиитского движения «Хезболла», включая 30 командиров различных рангов, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Всего в ходе рейдов уничтожено более 2 тыс. объектов движения, включая военные сооружения, вооружения и подземную инфраструктуру, сообщил Хагари, передает РИА «Новости».

    В числе уничтоженных объектов – 250-метровый подземный тоннель «Хезболлы», который находился в 300 метрах от израильской границы и не пересекал ее, но позволял бойцам движения максимально близко и незамеченными подойти к ней, добавил представитель ЦАХАЛ.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по комплексу ATA defense Industries в Израиле.

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    5 октября 2024, 16:32 • Новости дня
    Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю

    Президент Франции Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для урегулирования конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе поможет политическому урегулированию конфликта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Макрон заявил, что необходимо возвращение к политическому урегулированию конфликта в Газе, передает ТАСС.

    «Я считаю, что сейчас необходимо прекратить поставлять оружие [которое используется] для ведения боевых действий в Газе», – заявил президент Франции в эфире радио France Inter.

    Он выразил сожаление по поводу того, что Израиль игнорирует позицию Франции. Макрон подчеркнул, что считает ведение боевых действий в секторе Газа ошибкой, которая может повлиять на безопасность Израиля в будущем.

    Президент Франции также прокомментировал операцию израильских вооруженных сил в Ливане, заявив, что считает недопустимым «принесение в жертву ливанского народа». Он подчеркнул, что Ливан не должен стать новой Газой и призвал к прекращению военных действий в регионе.

    Ранее США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения. Израиль не гарантировал отказ от ударов по ядерным объектам Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько мир заплатит за масштабную войну на Ближнем Востоке.

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    6 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Израиль нанес удары по столице Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные нанесли удары по Бейруту сообщила армейская пресс-служба. Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона.

    ЦАХАЛ заявил, что атаковал объекты шиитской организации «Хезболла» в районе Бейрута.

    Как передает ТАСС, самолеты нанесли не менее 16 точечных ударов по подземным объектам и складам, произошли мощные взрывы, на южной окраине города начались сильные пожары.

    Кроме того, израильские военные зафиксировали обстрел в сторону приграничного города Кирьят-Шмона. Сообщается, что «часть снарядов была перехвачена, другие упали на открытой местности».

    В свою очередь, «Хезболла» сообщила, что ее бойцы «атаковали места скопления вражеских сил» и предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара. Утверждается, что израильская сторона эвакуирует раненых и убитых. Также артиллерийский удар был нанесен по израильским силам, которые хотели перейти границу в районе поселения Блида, передает РИА «Новости».

    В субботу сообщалось, что в Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения.

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    5 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    CNN: Израиль не гарантировал США отказ от ударов по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив не предоставил Вашингтону гарантий о нерассмотрении ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на недавнюю ракетную атаку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя госдепа США.

    По данным CNN, американские чиновники пока не имеют ясности относительно сроков и характера возможного ответа Израиля, передает РИА «Новости». На вопрос о вероятности удара 7 октября, в годовщину атаки ХАМАС на Израиль, представитель США сообщил, что это маловероятно, и если удар будет, то скорее до или после этой даты.

    Ранее Financial Times сообщила, что Израиль не планирует удары по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался их поддержать. Журнал New Yorker, в свою очередь, отметил, что израильские ВВС все же могут предпринять такую попытку.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана. По его словам, это может быть жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака.

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    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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