Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Израильские ВВС обстреляли жилой дом в пригороде Бейрута
Израильская авиация нанесла удары по жилому дому в южном пригороде Бейрута
Самолеты Израиля нанесли удары по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута, что привело к значительным разрушениям.
Как передает «РИА Новости», авиация Израиля в воскресенье утром атаковала жилой дом в южном пригороде Бейрута. Ливанское агентство NNA сообщает, что удар пришелся на здание, расположенное вблизи автозаправочной станции между Лейляки и Мрейджи.
Атака произошла в ночь на воскресенье, когда израильские самолеты нанесли более десяти ударов по южным районам Бейрута. В результате бомбардировок пострадали здания на трассе, ведущей из центра города в аэропорт. Расстояние от атакованного района до международного аэропорта имени Рафика Харири составляет около двух километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. Израильские истребители атаковали штабы и военные объекты «Хезболла» в районе Бейрута, нацелившись на командные центры и инфраструктуру. Израильские ВВС провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу, заявили в ЦАХАЛ.