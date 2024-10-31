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    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

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    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

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    31 октября 2024, 20:06 • Новости дня

    Мединструктор объяснила, когда на поле боя не важна стерильность

    Мединструктор Воронина: В первые часы после ранения думать о стерильности не приходится

    Мединструктор объяснила, когда на поле боя не важна стерильность
    @ РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Задача полевой медицины в зоне СВО – дотянуть человека до места, где ему смогут оказать полноценную помощь, сказала газете ВЗГЛЯД инструктор по тактической медицине Мария Воронина. По ее словам, в первые часы после ранения стерильность при оказании помощи играет второстепенную роль.

    «Львиную часть манипуляций в зоне СВО приходится совершать в условиях, далеких от стерильности. В полевых условиях об этом думать не приходится. Со снарядом при ранении в тело и мягкие ткани влетает вся зараза, которая только может быть. Тут руки уже ничего не внесут», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

    «Другое дело – работа в перчатках в момент контакта с кровью. И тут дело в собственной безопасности. По фронту ходит множество заболеваний, среди которых ВИЧ и гепатит С. Причем боец может сам не знать, что является носителем», – указала она.

    «Стерильности в боевых условиях, особенно в красной зоне (месте получения ранения – прим. ВЗГЛЯД), не бывает. К слову, этот «пунктик» часто бывает у профессиональных медиков, которые работали на гражданке. В начале СВО повально было, что во время обучения азам первой помощи они нередко переживали о стерильности», – добавила спикер.

    «А потом тратили огромное количество времени на те манипуляции, которые совершенно не актуальны на поле боя. А у нас все же в приоритете спасение жизни. Можно собрать кости, починить «запчасть» в человеке, но смерть лечить не научились. И наша задача – эту смерть отменить. Надо дотянуть человека в максимально полной комплектации до места, где ему смогут оказать полноценную помощь», – заметила эксперт.

    Также, по ее словам, если на пути встретился раненый противник, медики ему чаще всего помогают, «скрипя зубами». «Я другого не видела. Но вообще помогаем всем. Когда конфликт в Донбассе только начинался, мы спасали и гражданских. Сейчас ничего не изменилось. Работаем по обстоятельствам», – резюмировала собеседник.

    Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.

    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

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    31 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ встретился с женой в России

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай встретился с женой в пункте содержания военнопленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

    Солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в одном из пунктов содержания военнопленных, передает ТАСС. Бакай рассказал, что весной 2022 года, несмотря на освобождение от армии по «белому билету», его призвали на службу и отправили в учебку. В составе украинских сил его направили в Мариуполь, где в апреле 2022 года он был задержан.

    Мужчина отметил, что призыв был неожиданным: «Призывали как будто на срочную службу, несмотря на белый билет. Я сопротивлялся, в 18 лет не призвали, почему я должен идти в 26 лет. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы».

    Волонтер Марина Ашифина, также жена бывшего военнопленного, сообщила, что при поддержке омбудсмена Дарьи Морозовой ведется работа по освобождению Александра. Жена военнопленного Татьяна обратилась за помощью к Ашифиной, понимая, как она может помочь. «Надеемся, что в этом случае тоже будет хэппи-энд», – добавила она.

    Супруги подчеркнули, что после освобождения намерены остаться жить в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий в плену рассказал, что западные инструкторы оказывают значительную помощь ВСУ в обучении на территории Британии, а также он подтвердил факты расстрелов дезертиров специальными отрядами на Украине.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию

    Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию

    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

    «Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.

    Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.

    Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    31 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами-камикадзе порт Бердянска

    ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе

    ВСУ атаковали дронами-камикадзе порт Бердянска
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ, предположительно, атаковали порт в Бердянске в Запорожской области, используя беспилотники-камикадзе, что привело к активизации систем ПВО и оперативных служб на месте, сообщает администрация муниципалитета.

    В Telegram-канале администрации указано, что ВСУ, по предварительным данным, атаковали порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе.

    Атака произошла утром и была квалифицирована как террористическая. Сработала ПВО. Все дежурные и оперативные службы находились на месте происшествия и приступили к работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вооруженные силы России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра, а также уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожской области.

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    31 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

    Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У ВСУ почти выбито среднее командное звено. Восполнить эти потери, назначая командиром кого попало, – плохая практика. На помощь Украине, нуждающейся в опытных офицерах, приходят иностранные специалисты, которых вовлекают в конфликт под видом ответа на действия КНДР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине.

    «Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

    Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

    «Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

    На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

    Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

    Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

    На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

    «Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», –  ответил он.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.

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    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Коментарии (9)
    31 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ госграницы в Курской области
    Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ госграницы в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц техники, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия в Курской области, нанеся поражение формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. В ходе боя уничтожены более 300 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия.

    Четыре контратаки ВСУ в направлении Дарьино, Новоивановки и Плехово были успешно отражены российскими подразделениями. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными. В числе уничтоженной техники – две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Кроме того, российские войска предотвратили попытку прорыва ВСУ через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В ходе операции были ликвидированы около десяти украинских военнослужащих.

    Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также резервам в Сумской области. В результате атак уничтожены радиолокационная станция израильского производства, артиллерийские орудия, минометы и автомобили.

    По данным Минобороны, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 28 600 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и системы залпового огня.

    Напомним, российские вооруженные силы нанесли поражение аэродромам и складам вооруженных сил Украины.

    Также за ночь российская система противовоздушной обороны уничтожила 21 украинский беспилотник.

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    31 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
    Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Восток» в последние сутки освободила Ясную Поляну в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России в четверг.

    Подразделения группировки войск «Восток» освободили Ясную Поляну, отразили контратаки украинских войск и поразили части 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 100 военнослужащих, уничтожены несколько боевых машин и самоходная артиллерийская установка.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по позициям 110-й механизированной и нескольких бригад теробороны ВСУ в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих, несколько единиц артиллерии и три склада боеприпасов.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной и 112-й бригадам теробороны ВСУ. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Группировка «Запад» на Харьковском направлении улучшила тактическое положение, отразила шесть контратак украинских штурмовиков. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, несколько боевых машин и артиллерийских установок.

    «Южная» группировка нанесла удары по позициям механизированных и штурмовых бригад ВСУ. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 810 военнослужащих и значительное количество техники.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи, отразила 11 контратак. Потери противника составили до 565 военнослужащих и несколько артиллерийских систем.

    В прошлые сутки российские войска взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области. До этого они освободили Селидово. Также на этой неделе ВС России освободили три других населенных пункта.

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    31 октября 2024, 11:03 • Новости дня
    Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области
    Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили флаг на телевышке в освобожденной Кругляковке, находящейся южнее Купянска, следует из видео Министерства обороны России.

    На видео, опубликованном Министерством обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале, видно, как военнослужащие 2-й мотострелковой Таманской дивизии из состава группировки «Запад» закрепляют российский триколор на телевышке, расположенной в Кругляковке.

    В ведомстве отметили, что триколор был установлен военнослужащими штурмовых подразделений.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Кругляковки в Харьковской области лишит украинскую армию выхода на правый берег реки Оскол.

    Напомним, Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области.

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    30 октября 2024, 23:55 • Новости дня
    Украинские власти решили смягчить заявление о блокировке Покровска

    Tекст: Антон Антонов

    В Красноармейске (украинское название – Покровск) для укрепления обороноспособности ВСУ заблокируют отдельные районы, а не весь город, сообщил глава украинской городской военной администрации Сергей Добряк.

    Добряк уточнил, что в Покровске ведется строительство фортификационных сооружений. «Мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжать с этих участков, а не въезд-выезд из города», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, на данный момент в Покровске уже построено несколько «эшелонов» фортификаций, которые частично перекроют улицы и микрорайоны. Добряк также отметил, что критическая инфраструктура города сильно пострадала и разрушена на 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Добряк заявлял, что украинские власти объявили о полном закрытии Красноармейска на въезд и выезд в целях обороны, призывая жителей активнее эвакуироваться, поскольку город будет полностью заблокирован.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в ДНР. В силовых структурах России отмечали, что украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска.

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    31 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского

    Лавров усомнился в пользе шизофренического «плана победы» Зеленского для мира в Европе

    Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Шизофренический «план победы» Владимира Зеленского не способствует миру в Европе, он продвигает тупую формулу с призывом капитуляции России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров резко высказался в адрес «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его шизофреническим, передает ТАСС.

    Глава МИД России также обратил внимание на недавнее решение парламента Украины, который запретил каноническую Украинскую православную церковь.

    «На это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую формулу мира Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы».

    Лавров отметил, что ни мирные предложения Зеленского, ни его идеи о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе не приближают Европейский континент к миру. Он охарактеризовал эти предложения как фантазии, которые не имеют реальной перспективы для стабилизации ситуации в регионе.

    Ранее Зеленский предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк» в рамках своего «плана победы».

    Позже Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк».

    Также «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все так называемые мирные планы Зеленского направлены на втягивание стран Запада в конфликт на Украине.

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    30 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО

    Представитель Госдепа Миллер сообщил об обеспокоенности в НАТО из-за «плана победы» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность среди стран НАТО, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Миллер также прокомментировал высказывания Зеленского о том, что США предоставили Украине лишь 10% из выделенного пакета помощи. Он отметил, что не станет «говорить об этих процентах», и предложил обратиться в Пентагон, передает ТАСС.

    По его словам, важно обратить внимание на стратегию предоставления помощи, которая позволяет США оказывать поддержку Украине в течение долгого времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщила, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

    Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США эти ракеты, выразив возмущение из-за утечки информации. Также он подчеркнул, что запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений, однако Запад изначально отказался предоставить такие вооружения из-за возможной эскалации конфликта.

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    31 октября 2024, 14:39 • Новости дня
    Лавров объяснил, почему Украину не пригласили на конференцию по безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не получила приглашение на международную конференцию по безопасности в Минске, киевская политика идет в другом русле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что белорусская сторона, как хозяйка конференции, не обязана советоваться с кем-либо при составлении списка приглашенных, передает ТАСС.

    Глава МИД предположил, что Украину не пригласили в Минск, потому что украинский режим «сейчас развивается в ином направлении, что делает невозможным участие Украины в обсуждениях концепций безопасности».

    «Ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не может и не хочет», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Сергей Лавров назвал шизофреническим так называемый план победы Зеленского.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что необходимо договариваться по Украине, так как не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    31 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Рабочие места бойцов СВО будут сохраняться на весь срок их службы по контракту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о поправках в трудовое законодательство, гарантирующих сохранение рабочих мест для участников СВО на весь срок их службы, а также защите прав членов их семей.

    Михаил Мишустин на заседании правительства РФ заявил, что рабочие места участников специальной военной операции будут сохраняться на весь период их службы, как сообщает ТАСС. Ранее такая мера действовала лишь в течение одного года.

    Новая поправка предполагает приостановку трудового договора на весь срок прохождения военной службы по контракту, что позволит сохранить рабочие места для участников СВО. Это изменение направлено на дополнительную поддержку военнослужащих и их семей, которым также предоставляются гарантии и льготы.

    Мишустин отметил, что данные меры помогут снизить социальные риски для участников спецоперации и их близких, обеспечив стабильность в период службы. Законопроект находится на стадии подготовки и вскоре будет внесен на рассмотрение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей предусмотрены компенсации на оплату коммунальных услуг, льготы на медико-социальную реабилитацию и санаторно-курортное лечение, а также выплаты для детей участников СВО, посещающих детские сады.

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    31 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Инфраструктура порта Бердянска повреждена в результате атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Во время атаки с использованием беспилотников в Бердянске была повреждена инфраструктура морского торгового порта, частное домовладение и цветочный магазин, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что всего по Бердянску было зафиксировано десять атак. Семь из них пришлись на городской порт, нанеся значительный ущерб его инфраструктуре.

    Остальные три удара были нацелены на жилой сектор города, что привело к разрушению частного домовладения и цветочного магазина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по порту Бердянска с использованием дронов-камикадзе, они использовали снаряды с увеличенным числом поражающих элементов при обстреле Бердянска, что привело к значительному увеличению числа повреждений и жертв. После атаки ВСУ жилых кварталов Бердянска школы и детские сады временно приостановили свою деятельность.


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