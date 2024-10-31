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    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    31 октября 2024, 11:03 • Новости дня

    Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области

    Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили флаг на телевышке в освобожденной Кругляковке, находящейся южнее Купянска, следует из видео Министерства обороны России.

    На видео, опубликованном Министерством обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале, видно, как военнослужащие 2-й мотострелковой Таманской дивизии из состава группировки «Запад» закрепляют российский триколор на телевышке, расположенной в Кругляковке.

    В ведомстве отметили, что триколор был установлен военнослужащими штурмовых подразделений.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Кругляковки в Харьковской области лишит украинскую армию выхода на правый берег реки Оскол.

    Напомним, Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области.

    30 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Зеленский призвал солдат ВСУ отходить и спасаться

    Зеленский рассказал о причинах отступления ВСУ по всему фронту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия отступает на линии фронта из-за недостатка личного состава, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

    Нехватка военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины вынуждает украинскую армию отступать на линии фронта, сказал Зеленский, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    По словам Зеленского, в сложившейся ситуации важно спасать жизни солдат. «Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», – отметил он.

    Ранее президент Украины выразил недовольство публикацией западными СМИ информации о запросе Украиной ракет «Томагавк» у США.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные начинают воспринимать боевые действия как бессмысленные, поэтому дезертируют или сдаются в плен.

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    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

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    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    30 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США

    FAZ: Зеленский и Ермак мешают переговорам Украины и США плохим английским

    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Украиной и США осложняются из-за посредственного английского главы киевского режима Владимира Зеленского и главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

    Как отмечает FAZ, чаще всего Зеленский и Ермак разговаривают с американскими коллегами без помощи переводчиков, что создает трудности в коммуникации.

    По данным источников издания, Зеленский обладает посредственными навыками английского языка, а у Ермака ситуация обстоит еще хуже. «Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака – откровенно плохой», – говорится в статье.

    Это приводит к тому, что американская сторона не всегда уверена в правильности понимания украинских политиков, пишет газета. Кроме того, представители США часто сомневаются, насколько корректно их собственные объяснения были поняты.

    Ранее Зеленский ошибся в обращении к гражданам Канады, назвав их канадианцами.

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    30 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Еврокомиссия высказала свои претензии к телевидению Украины

    Еврокомиссия раскритиковала украинский телемарафон за недостаток объективности и независимости

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия выразила сомнения в объективности украинского телемарафона, финансируемого государством, и призвала к восстановлению независимого медиаландшафта в стране.

    Как сообщает издание «Страна», в отчете о прогрессе Украины для вступления в ЕС ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего. Украину призвали восстановить прозрачный и независимый медиаландшафт.

    В документе отмечается, что правительство страны в 2023 году инвестировало государственные средства в телевизионный марафон, и предложено переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии.

    Отдельно критикуется телеканал «Рада» за редкие приглашения оппозиции в эфиры. Еврокомиссия призывает к восстановлению медиаплюрализма, не дожидаясь завершения конфликта. Подчеркивается необходимость постепенного восстановления прозрачного медиаполя, что является частью требований для вступления в ЕС.

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    30 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары по зданию генерального штаба вооруженных сил Украины наносились как ответ на атаку на Российский университет спецназа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Удар наносили ударные комплексы «Герань», их применили в 4.00 и в 5.30 мск, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что из здания генштаба ВСУ управлялся дрон, атаковавший университет спецназа в чеченском Гудермесе.

    В результате второго удара по центру управления беспилотниками и генштабу ВСУ погибли девять человек, а 17 получили ранения, добавил Кадыров со ссылкой на перехват радиопереговоров украинской стороны.

    Напомним, ВСУ атаковали Российский университет спецназа в Чечне, в результате чего загорелась крыша пустующего здания. После этой атаки Кадыров заявил, что за нее последует «возмездие, что даже им не снилось».

    Об ударе по генштабу ВСУ официально сообщало Министерство обороны России. Оно отмечало, что также был поражен центр управления беспилотными системами, находящийся в этом же здании.

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    30 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Украина нарушила правило Красного Креста

    Украинская делегация нарушила запрет на политические споры на конференции Красного Креста Женеве

    Украина нарушила правило Красного Креста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация нарушила правило, введенное на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, выступив с политизированной речью об обвинениях России в конфликте.

    Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что одна из делегаций затронула конкретный вооруженный конфликт и предъявила политизированные обвинения в адрес одного из государств-членов, что противоречит правилам мероприятия, передает РИА «Новости».

    Хотя российское представительство отказалось комментировать эти слова, агентство уточняет, что речь шла об украинской делегации, обвинявшей Россию в продолжающемся конфликте. Пресс-служба конференции отказалась подтверждать информацию и подчеркнула, что председатель напомнила участникам о запрете на подобные дискуссии.

    В комментарии бюро конференции сказано, что все политические заявления будут удалены из материалов мероприятия, и решение о включении в окончательные документы будет принято комитетом.

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    30 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении

    Зеленский обвинил Запад в раскрытии конфиденциальных данных о запросе Киевом «Томагавков»

    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В ходе пресс-конференции для североевропейских СМИ Зеленский заявил о том, что публикация западными СМИ сведений о запросе Украиной американских ракет «Томагавк» является раскрытием конфиденциальной информации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений.

    Президент Украины отметил, что Запад изначально отказался предоставить такие вооружения, сославшись на возможную эскалацию конфликта. Теперь же, по его словам, информация о запросе Украины стала достоянием общественности через СМИ, что поставило под сомнение наличие конфиденциальности между Украиной и западными партнерами.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

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    30 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Летчиков ВСУ обязали самих обслуживать самолеты вместо ушедших в пехоту авиатехников
    Летчиков ВСУ обязали самих обслуживать самолеты вместо ушедших в пехоту авиатехников
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил перевести технический персонал авиации в пехоту, чтобы летчики самостоятельно обслуживали свои самолеты.

    О распоряжении Сырского перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает ТАСС.

    По ее словам, это решение принято в целях повышения эффективности работы авиационных подразделений, поскольку теперь летчики будут обязаны самостоятельно готовить свои самолеты к вылетам. «Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», – написала она в Telegram.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение, согласно которому 20% медиков из военных госпиталей должны быть переведены в пехотные подразделения.

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    31 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию

    Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию

    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

    «Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.

    Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.

    Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

    Коментарии (5)
    30 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерская контрразведка успешно предотвратила попытку отправки оружия на Украину, которое было произведено на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    На брифинге для журналистов Гуйяш отметил, что агенты иностранных разведок пытались наладить поставки вооружений, произведенных в Венгрии, украинской армии. Контрразведка страны смогла выявить эти попытки и предотвратила отправку оружия, сообщает ТАСС.

    Гуйяш подчеркнул, что попытка использования венгерских мощностей для производства и отправки оружия на Украину была своевременно пресечена. Однако он не стал разглашать подробности действий спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия этому противостоит. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Орбан также подчеркнул, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине из-за неудачной стратегии поддержки Украины финансово и политически.

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    30 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Фото разрушенного здания Генштаба ВСУ в Киеве появилось в Сети

    Появилось фото повреждений крыши Генштаба ВСУ в Киеве от обломков беспилотника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Опубликована фотография, на которой запечатлена частично разрушенная крыша здания Генштаба ВСУ в Киеве после падения обломков беспилотника.

    Как передает РИА «Новости», в интернете распространилась фотография, на которой видно поврежденное здание Генштаба ВСУ в Киеве. На снимке изображена частично разрушенная крыша строения.

    Напомним, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после ночных взрывов.

    Сообщалось, что ВС России ударили по инфраструктуре воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генштаба украинской армии.

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    30 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    МИД обвинил Британию в использовании черноморского коридора для поставок вооружений Киеву
    МИД обвинил Британию в использовании черноморского коридора для поставок вооружений Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Британию в использовании черноморского коридора для поставок вооружений Киеву, отвергнув обвинения Лондона в неизбирательных ударах России по украинской портовой инфраструктуре.

    По ее словам, заявления Лондона о неизбирательных ударах России по украинским портам безосновательны и служат лишь прикрытием для поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Дипломат напомнила, что Минобороны публиковало видеодоказательства присутствия военных грузов в порту Южный Одесской области. По словам Захаровой, отрицание этого факта Лондоном свидетельствует о его истинных намерениях – не в обеспечении поставок зерна, а в снабжении Киева летальными вооружениями.

    Представитель МИД также отметила, что Британия не стремится к урегулированию конфликта, а наоборот, способствует его затягиванию. Это, по ее мнению, лишь увеличивает страдания украинского народа.

    Кроме того, Захарова прокомментировала обвинения со стороны США о якобы существующей военно-биологической программе России.

    Она заявила, что это часть американской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию России. По словам дипломата, подобные обвинения основаны на домыслах и не имеют под собой никаких доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Британии обвинило Лондон в том, что он использует зерновой коридор для доставки вооружений на Украину под прикрытием гуманитарных целей.

    Напомним, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    30 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в последние сутки освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Запад» установила контроль над Кругляковкой, указало Минобороны в своем Telegram-канале. Отдельно отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением поселка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

    «Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», – указал глава ведомства.

    Он подчеркнул, что бойцы проявляют стойкость и отвагу, повторяя подвиги ветеранов-фронтовиков, боровшихся за освобождение страны от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Также группировка поразила живую силу и технику 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Петропавловки и Берестового. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 410 военнослужащих и значительное количество техники, включая БМП и РСЗО.

    Группировка «Север» поразила украинские формирования в Харьковской области и отразила две контратаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских сил в зоне ее действия составили до 70 человек, несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Южная группировка ударила по механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Украинская сторона потеряла до 520 человек, бронетехнику и артиллерийские установки. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 515 человек.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого накануне ВС России освободили три других населенных пункта на Украине.

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    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

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    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России

    Российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта, освобождая все новые населенные пункты. На Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно. Подробности

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    Против России готовят солдат от имени королевы Франции

    Несколько тысяч человек личного состава, более сотни бронемашин, танки «Леопард» и гаубицы «Цезарь» – таким будет состав новой бригады ВСУ, которая прямо сейчас обучается Францией. У этого воинского соединения как минимум две особенности: имя русской княжны (она же французская королева) и тот факт, что на самом деле обучение проходят сами французы. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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