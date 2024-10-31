Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области
Российские военные установили флаг на телевышке в освобожденной Кругляковке, находящейся южнее Купянска, следует из видео Министерства обороны России.
На видео, опубликованном Министерством обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале, видно, как военнослужащие 2-й мотострелковой Таманской дивизии из состава группировки «Запад» закрепляют российский триколор на телевышке, расположенной в Кругляковке.
В ведомстве отметили, что триколор был установлен военнослужащими штурмовых подразделений.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Кругляковки в Харьковской области лишит украинскую армию выхода на правый берег реки Оскол.
Напомним, Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области.