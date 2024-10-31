Лукашенко заступился за генсека ООН Гутерриша

Лукашенко: Объявление Гутерриша персоной нон грата не связано с демократией

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес западных стран на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

Он отметил, что объявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата не имеет ничего общего с демократией.

«Как расценить неутихающие нападки на Антониу Гутерриша за то, что он посетил саммит БРИКС – объединение стран, дающих почти 40% мирового ВВП?» – заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также обвинил Евросоюз в неспособности решить внутренние проблемы и в попытках переноса ответственности за миграционный кризис на Белоруссию. Он заметил, что гибель и избиение мигрантов на территории западных стран стали ежедневной реальностью, о которой предпочитают молчать мировые СМИ и политики. При этом, по его словам, обвинения в адрес Белоруссии не сходят с первых полос, несмотря на то что основной маршрут мигрантов остается неизменным через Средиземное море и Балканский полуостров.

Кроме того, Лукашенко заявил, что западные государства разрушили ряд ближневосточных стран и «задушили» Африку, вместо того чтобы помочь ей встать на ноги. Лукашенко отметил, что вместо содействия развитию африканских стран западные державы занимаются их эксплуатацией.

Ранее Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата за нежелание осудить Иран после его ракетной атаки на Израиль.

В МИД России заявили, что такое решение Израиля делу мира не поможет.

Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич» подчеркнул, что несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует.