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    Как Россия делает бессильной финансовую разведку США
    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    МИД пояснил слова Лаврова, когда тому наступили на ногу на саммите БРИКС
    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
    ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного значения
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    13 комментариев
    25 октября 2024, 16:04 • Новости дня

    Оппозиция Южной Кореи раскритиковала призывы к ударам по России

    Южнокорейская оппозиция осудила депутатов правящей партии за призывы ударить по России

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейская оппозиция выразила недовольство заявлениями депутатов о координации с ВСУ для ударов по России, сообщило агентство Yonhap.

    Лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен жестко раскритиковал такие призывы, напомнив о трагических событиях прошлого года, и призвал к благоразумию. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация с национальной безопасностью требует осторожного подхода, а не провокаций. Председатель партии также обратился к правящей Гражданской силе с требованием принести извинения за провокационные высказывания, которые, по его мнению, усугубляют кризис, передает РИА «Новости».

    Недавние публикации в южнокорейских СМИ показали, что члены парламентского комитета по обороне обсуждали возможность ударов по северокорейским военным в Telegram.

    Депутат Хан Ги Хо подтвердил подлинность переписки и выразил мнение о необходимости переговоров с Украиной на эту тему. Однако представители администрации президента утверждают, что переписка не отражает официальной позиции правительства, а ответ был лишь формальной реакцией.

    Оппозиция потребовала от правительства исключить Хан Ги Хо из партии и уволить начальника управления национальной безопасности Син Вон Сика. Оппозиционные политики предупредили, что атака на северокорейских военных может расцениваться Пхеньяном как объявление войны.

    Представители оппозиции отметили, что главной задачей южнокорейских вооруженных сил является защита своей территории, а не участие в международных конфликтах.

    СМИ писали, что Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.

    Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».

    Владимир Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    24 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории РФ напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    «Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.

    Так он прокомментировал вопрос журналиста  Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента. 

    «Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.

    Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

    По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны». «Таким образом, содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – приводит слова дипломата ТАСС.


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    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине

    Генштаб ВСУ опубликовал личные данные украинских производителей дронов в буклете

    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны, сообщает издание «Страна».

    В буклете Центрального управления беспилотных систем Генштаба ВСУ были опубликованы личные данные производителй дронов. В частности, стали известны адреса, телефоны и фамилии, говорится в сообщении.

    По данным издания, эта информация уже как минимум два месяца находится в руках у российских военных, что создает угрозу безопасности украинских производителей дронов, так как подобные данные могут быть использованы для нанесения ударов по производственным объектам или давления на руководителей компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), а ранее в июле они публиковали личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    24 октября 2024, 20:43 • Новости дня
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска потеряли позиции по всей линии фронта, включая Курскую область, и находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре, пишет Conversation.

    В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

    Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

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    25 октября 2024, 11:21 • Новости дня
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    @ TINGSHU WANG/POOL/EPA/ТАСС

    Британские СМИ почувствовали беспокойство Китая по поводу предполагаемой отправки 12 тыс. северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине, что может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и усилить влияние США и их союзников в регионе.

    Как сообщает британская газета Financial Times, Китай выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию для поддержки борьбы с Украиной. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По данным западных союзников, пишет FT, Северная Корея направила более 12 тыс. солдат, замаскированных под представителей этнических меньшинств из Сибири, для участия в боевых действиях на стороне России. Эксперты отмечают, что это только усилит беспокойство Китая в связи с военными связями его соседа.

    Северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Аналитики отмечают, что Россия и Северная Корея заключили стратегическое партнерство, включая взаимопомощь в случае агрессии, что вызывает глубокую озабоченность Китая. Кроме того, Пекин опасается возможной эскалации конфликта, в который может быть вовлечен сам Китай.

    Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу передачи Россией военных технологий Северной Корее, что может ускорить гонку вооружений в регионе. Однако некоторые аналитики считают, что Москва не будет ставить отношения с КНДР выше, чем с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».

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    24 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    @ IMAGO/snapshot-photography/F Boillot/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что сейчас нет необходимости принимать новое решение о вступлении Украины в НАТО.

    Он отметил, что уже принятые решения в Вашингтоне и Вильнюсе описывают перспективы. Шольц подчеркнул, что «очень важно дать понять», что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Этот аспект, по его словам, не вызывает разногласий среди международных партнеров, сообщает ТАСС.

    Шольц также добавил, что «за приглашением в НАТО обычно довольно быстро следует членство», что подчеркивает важность четкого понимания условий приема новых членов в Альянс. Выступление канцлера последовало в ответ на продолжающиеся обсуждения о возможности интеграции Украины в военно-политический блок.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.

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    24 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа

    Население Украины сократилось на 8 млн человек с февраля 2022 года

    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем данные, приведенные в материалах ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Демографическая ситуация на Украине вызывает серьезные опасения, передает ТАСС. Мирошник заявил, что реальность на Украине гораздо хуже, чем это отражено в докладе ООН. По данным организации, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 8 млн человек.

    Мирошник считает, что единственным достоверным выводом доклада можно считать лишь констатацию демографической угрозы, остальная информация вызывает много вопросов. Он указывает на то, что Украина давно не проводила перепись населения, что ставит под сомнение методологию исследования. Посол также отметил, что корректировка числа выехавших за границу произведена в сторону уменьшения за счет учета притока в регионы Донбасса и Новороссии, находящиеся под контролем России.

    Ситуация, по мнению дипломата, будет ухудшаться и далее. Он задается вопросом, сколько людей останется на территориях под контролем Киева, если правительство не сможет удержать стремящихся покинуть страну. Мирошник подчеркивает, что международные структуры пока недостаточно объективны в признании реальности, и подвергает сомнению независимость проведенного исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уровень рождаемости составляет примерно один ребенок на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире. На одного новорожденного на Украине приходится трое умерших, согласно данным ресурса «Опендатабот», занимающегося мониторингом украинских государственных реестров.

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    25 октября 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине

    Политолог объяснил «взрывную» реакцию Запада на слова Путина о военных КНДР

    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе не поняли иронии президента России и всерьез стали анализировать сюжет с северокорейскими войсками на Украине. У подобной реакции в СМИ есть несколько объяснений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Путин иронично ответил на вопрос про якобы наличие военных КНДР в зоне СВО.

    «Реакция Путина на вопрос о спутниковых снимках – чистейший троллинг, если выражаться молодежным сленгом. Представителям западных СМИ нужно было весело посмеяться, но они не поняли иронии и решили заняться «серьезной аналитикой». Президент России запустил волну, которая сейчас наблюдается в зарубежной прессе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Госдума ранее ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, однако документ еще не имплементирован, о чем также говорил Путин. При этом южнокорейская и украинская разведки на протяжении последних недель продолжают утверждать, что в зоне спецоперации якобы находятся северокорейские военные. «Для Украины эта история – возможность привлечь к себе внимание, добавить драматизма в оценку ситуации другими странами. Кроме того, Киев использует этот сюжет как один из фронтов информационной войны», – уточнил собеседник.

    Мотивы Южной Кореи немного сложнее, добавил Ткаченко. Он напомнил, что Сеул присоединился к минимальному набору антироссийских санкций, продолжает закупать СПГ и другие ресурсы у России. «Но постепенно Южная Корея переходит из разряда латентных в лагерь откровенных противников Москвы. Южнокорейская сторона тоже использует сюжет с военными КНДР как элемент информационной войны с нами, причем с явным намерением поднять градус конфликта и обозначить свою враждебность», – рассуждает эксперт.

    При этом взрывная реакция СМИ на слова Путина о военных КНДР вполне объяснима. Ткаченко выдвигает несколько предположений. «Во-первых, на Западе, возможно, таким образом хотят оправдать военное поражение Украины. Сейчас нет такого выпуска ведущих ежедневных газет, где бы не констатировался тот факт, что украинская оборона трещит по швам и может посыпаться полностью», – указал он.

    «Во-вторых, муссирование в Европе и США слухов о северокорейцах в СВО призвано повлиять на законодателей, чтобы те выделяли больше денег, а также на граждан, чтобы они одобряли более деструктивную и агрессивную политику своих правительств», – продолжил политолог.

    «В-третьих, Запад может готовить объяснение своему отступлению с Украины, неудачам на Ближнем Востоке и оборонительную тактику Южной Кореи и Филиппин в конфликте на Дальнем Востоке», – допускает спикер. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в сюжет с военными КНДР пытаются включить третью сторону – Китай. Он указал, что британские СМИ пишут об опасениях Пекина по поводу повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в северном треугольнике против южного треугольника – Южной Кореи, Японии и США.

    «КНР вплетают в эту историю исключительно для того, чтобы найти трещины в российско-китайском партнерстве. Исторически Центральная Азия считалась проблемной зоной в отношениях Москвы и Пекина, но мы, по-моему, очень хорошо «расходимся бортами» с Китаем в этом регионе», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, иронично назвал спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о присутствии северокорейских солдат в России, «серьезной вещью». При этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

    Российский лидер напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи, был ратифицирован. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора», – сказал Путин.

    В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны».

    Об отправке северокорейских войск в Россию ранее сообщили в украинской и южнокорейской разведках. По их данным, переброшены могли быть несколько тысяч человек из потенциальных 10-12 тысяч. И Москва, и Пхеньян эти данные отвергали. Но ирония Владимира Путина, по всей видимости, заставила западных аналитиков уверовать в фейк, созданный Киевом и Сеулом.

    Так, британские СМИ почувствовали «беспокойство» Китая по поводу предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине. Как сообщает газета Financial Times, Пекин выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По информации газеты, северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Журналистка Ольга Скабеева в ходе интервью с Владимиром Путиным рассказала, что заявление последнего о Северной Корее якобы вызвало «взрыв» реакции на Западе и в Киеве. «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – пошутил президент.

    Напомним, политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слухи о северокорейских военных на Украине. По его мнению, Киев таким образом пытается масштабировать украинский конфликт.

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    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

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    24 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    @ Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинских женщин следует готовить к военной службе, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

    Тимочко считает, что следует рассматривать наихудший сценарий развития военных операций и готовиться к наиболее негативным результатам, чтобы минимизировать риски, передает ТАСС.

    В интервью, видеозапись которого опубликовало издание «Страна», он задался вопросом: «Требуется ли сейчас призывать женщин? А почему бы и не подготовить их, не обучить?».

    Напомним, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий из-за недобора личного состава. Ранее сообщалось, что украинские власти с февраля 2022 года ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу. Газета ВЗГЛЯД писала, что обсуждения о снижении возраста мобилизации на Украине дошли до упоминания 14-летних детей.

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    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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    25 октября 2024, 09:33 • Новости дня
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной

    Марочко сообщил о частичной утрате контроля украинскими войсками под Кременной

    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Мария Иванова

    Под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинское командование частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, после освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве были зафиксированы признаки нарушения управления украинскими подразделениями.

    Согласно данным, полученным средствами объективного контроля, были выявлены случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи. Эти действия, как утверждает эксперт, происходили без координации и контроля со стороны украинского командования.

    Марочко добавил, что в результате таких неорганизованных перемещений несколько раз происходили перестрелки между различными украинскими подразделениями, что указывает на отсутствие надлежащей координации.

    Ранее украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе. Между тем на фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в ЛНР небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза.

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