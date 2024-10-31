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Уехавший из России лидер «Сплин» продал дом в Петербурге
SHOT: Лидер группы «Сплин» Васильев продал дом в Петербурге за 39 млн рублей
Уехавший из России в Испанию лидер группы «Сплин» Александр Васильев продал загородный дом в Петербурге за 39 млн рублей, сообщили СМИ.
Васильев продал свой загородный дом в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, Васильев до последнего момента исправно платил все налоги и не спешил продавать недвижимость, несмотря на отъезд.
Проданный участок имеет площадь 1,2 тыс. кв. м, а сам дом – 395 кв. м. Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивается в 39 млн рублей.
Ранее концерты группы «Сплин» были отменены в Архангельске и других городах России из-за позиции по СВО.
Группу «Сплин» также убрали с афиш фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack».
СМИ сообщали, что покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты.