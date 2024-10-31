Уехавший из России лидер «Сплин» продал дом в Петербурге

SHOT: Лидер группы «Сплин» Васильев продал дом в Петербурге за 39 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Васильев продал свой загородный дом в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Васильев до последнего момента исправно платил все налоги и не спешил продавать недвижимость, несмотря на отъезд.

Проданный участок имеет площадь 1,2 тыс. кв. м, а сам дом – 395 кв. м. Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивается в 39 млн рублей.

Ранее концерты группы «Сплин» были отменены в Архангельске и других городах России из-за позиции по СВО.

Группу «Сплин» также убрали с афиш фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack».

СМИ сообщали, что покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты.