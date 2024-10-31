ВС России нанесли поражение аэродромам и складам ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру аэродромов, склады боеприпасов и ГСМ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

При этом средства противовоздушной обороны сбили 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, две французские авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотных летательных аппаратов.

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, более 34 тыс. беспилотников, 584 ЗРК и множество другой техники.

В течение операции также были выведены из строя или уничтожены более 18 тыс. танков и других бронированных машин, тысячи орудий полевой артиллерии и машин РСЗО.

На прошлой неделе Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах по аэродромам.

На этой неделе ВС России ударили по центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.