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ВС России нанесли поражение аэродромам и складам ВСУ
Российская армия в последние сутки ударила по инфраструктуре украинских военных аэродромов и по складам ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру аэродромов, склады боеприпасов и ГСМ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
При этом средства противовоздушной обороны сбили 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, две французские авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотных летательных аппаратов.
С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, более 34 тыс. беспилотников, 584 ЗРК и множество другой техники.
В течение операции также были выведены из строя или уничтожены более 18 тыс. танков и других бронированных машин, тысячи орудий полевой артиллерии и машин РСЗО.
На прошлой неделе Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах по аэродромам.
На этой неделе ВС России ударили по центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.