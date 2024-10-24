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ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ в 139 районах
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах, используя авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Российские вооруженные силы нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике вооруженных сил Украины в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Средствами ПВО были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотных аппаратов самолетного типа.
В ходе операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, более 34 тыс. дронов, 584 зенитных комплекса, почти 19 тыс. танков и бронемашин, 1478 боевых машин залпового огня, более 16 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 27 тыс. военных автомобилей, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в Харьковской области, потери составили до 95 военнослужащих, уничтожены бронемашины и артиллерия.
Группировка «Запад» улучшила свои позиции и атаковала формирования ВСУ в Луганской и Харьковской областях, уничтожив свыше 490 военнослужащих и военную технику, отчитались в Минобороны.
Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, нанеся значительные потери ВСУ в количестве более 785 военнослужащих.
Кроме того, группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в Донбассе, уничтожив до 465 военнослужащих.
Группировка «Восток» улучшила положение на переднем крае и нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Донецкой народной республике, отражая атаки противника.
Напомним, утром в четверг на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздались взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
Ранее российские Вооруженные силы уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.