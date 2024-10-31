Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В международном аэропорту Гагарин в Саратове временно прекратили прием и отправку самолетов, сообщили представители аэропорта.
В международном аэропорту Гагарин в Саратове введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, передает ТАСС.
Пресс-служба аэропорта отметила, что решение было принято органами воздушного движения.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что поступила информация от Минобороны России о возможной угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область.
До этого украинские дроны атаковали порт Бердянска в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе.