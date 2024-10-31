Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в районах Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Несколько объектов инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были повреждены, сообщает ТАСС со ссылкой на главу назначенной украинскими властями военной администрации региона Ивана Федорова. Подробности о количестве пострадавших объектов пока отсутствуют.

В ночь на четверг в этих районах дважды объявлялась воздушная тревога. Время общей продолжительности тревоги составило примерно три с половиной часа. Однако информация о причинах тревоги и дальнейших действиях не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны «Панцирь-С» успешно уничтожила украинский беспилотник-разведчик в Запорожской области.