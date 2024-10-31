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CNN заявила о намерении Ирана ответить на израильский удар
CNN сообщила о планах Ирана ответить на израильский удар до президентских выборов в США
Иранское руководство намерено ответить на удар Израиля по Ирану до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
«Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», – приводит ТАСС слова источника CNN.
Источник считает, что ответ, скорее всего, будет дан «до дня президентских выборов» в США. По мнению CNN, это решение Тегерана свидетельствует о пересмотре подхода в контексте обостряющихся отношений с Израилем – Иран отступает от первоначальной позиции по преуменьшению серьезности израильской атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. В конце октября Израиль устроил атаку на Сирию и Иран.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября, если Израиль продолжит угрожать безопасности Исламской Республики.