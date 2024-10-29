Пезешкиан заявил о возможности Ирана нанести очень сильный удар по Израилю

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября

Tекст: Максим Попов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика способна нанести гораздо более мощный удар по Израилю, чем это было 1 октября, передает ТАСС.

В своей речи на заседании правительства иранский лидер подчеркнул необходимость противостоять угрозам со стороны сионистского режима, подразумевая Израиль. «Мы должны поставить Израиль на место. Если они хотят подорвать нашу безопасность, мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше», – заявил он.

Накануне израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив уничтожил все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия. На этом фоне депутат иранского парламента Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана. Также стало известно, что Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака.









