Стало известно об экстренной операции актера Ильина

SHOT: Александра Ильина экстренно прооперировали из-за аппендицита в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский актер и музыкант Александр Ильин, известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Причиной операции стало воспаление аппендикса. По информации источника, Ильин накануне пожаловался на резкие боли в животе и был доставлен в НИИ имени Склифосовского.

Врачи диагностировали аппендицит, и актеру была проведена срочная операция. Как сообщает SHOT, хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас Ильин проходит реабилитацию в палате. Его состояние стабильно, он восстанавливается после перенесенной операции.

Александр Ильин начал свою актерскую карьеру еще в начале 1990-х годов, дебютировав на экране в сериале «Мелочи жизни». Кроме участия в популярном сериале «Интерны», он известен по работам в таких проектах, как «Курсанты», «Изображая жертву» и «Солдаты». Помимо актерской деятельности, Ильин является вокалистом и автором песен панк-группы «План Ломоносова».

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